الخميس 23 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أول تحرك أمريكي تجاه بنما بعد تهديدات ترامب

قناة بنما، فيتو
قناة بنما، فيتو

يخطط وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للسفر إلى بنما الأسبوع المقبل على خلفية تصريحات الرئيس دونالد ترامب حول نيته إعادة السيطرة على قناة بنما، وفق ما نقلت "بلومبرج" عن مصدر.

وأفادت الوكالة بأن "روبيو يخطط للسفر إلى بنما كجزء من جولة في أمريكا اللاتينية الأسبوع المقبل".

كما يخطط وزير الخارجية لزيارة جواتيمالا والسلفادور وكوستاريكا، ومن المتوقع أن تكون هذه أول رحلة خارجية لروبيو منذ توليه منصبه.

ترامب يهدد بالاستيلاء على قناة بنما

وفي خطاب تنصيبه، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة تنوي استعادة السيطرة على قناة بنما، التي قال إنها "تم تسليمها إلى بنما"، لكنها الآن وقعت تحت النفوذ الصيني. 

كما اتهم ترامب بنما بمعاملة غير عادلة للسفن الأمريكية، بما في ذلك السفن الحربية الأمريكية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تواجه رسوما مرتفعة لاستخدام القناة. وقد رفض زعيم بنما، خوسيه راؤول مولينو، بشكل قاطع تصريحات ترامب حول نيته السيطرة على قناة بنما.

وقناة بنما هي ممر مائي اصطناعي يقع في بنما بأمريكا الوسطى، تربط بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ. وتعد القناة واحدة من أهم الممرات المائية الدولية ذات الأهمية الاستراتيجية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الرئيس دونالد ترامب قناة بنما أمريكا اللاتينية
ads

الأكثر قراءة

مبروك زيزو في الأهلي، بلوجر شهير يثير الجدل بإعلان انتقال نجم الزمالك للأهلي

البسلة تتراجع 6 جنيهات وارتفاع جديد في الفلفل، سعر الخضار اليوم بسوق العبور

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع البلطي والبوري وانخفاض كبير في المرجان

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع الجوافة وانخفاض اليوسفي والكانتلوب

أول تحرك أمريكي تجاه بنما بعد تهديدات ترامب

موعد مباراة مصر وسلوفينيا في بطولة العالم لكرة اليد

اليوم، ختام امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية بمادتي الهندسة والدين

بن سلمان يهنئ ترامب على توليه الرئاسة ويبلغه بخطط استثمارية بـ 600 مليار دولار

منوعات

المزيد

مج أكسفورد، مزاد لأغلى كوب قهوة في مصر يجمع 5 ملايين جنيه لصالح غزة

حريق جديد يتحرك بسرعة نحو لوس أنجلوس وأوامر للسكان بالإخلاء فورا

مواطنة سعودية تهدي الأمير سلطان بن سلمان ترمس شاي عليه صورة مكوك ديسكفري

شركة بولندية تختبر محركا هجينا لصواريخ الفضاء

المزيد

خدمات

المزيد

3 ظواهر جوية في واحد، تحذير شديد من الأرصاد من تقلبات طقس اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء بالأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

31 ألفا و823 دولارا سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

المزيد
ads

انفوجراف

موقف نقابة الأطباء من تعريب مناهج الطب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 23 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 23 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 23 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية