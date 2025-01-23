سيفشل كما فشلت في البحر، أول تعليق من الحوثيين على إدراج واشنطن الحركة بقائمة الإرهاب

قال نصر الدين عامر، نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة (الحوثيين) إن إدراج واشنطن للحركة على قائمة منظمات الإرهاب "سيفشل كما فشلت في البحر".



وأضاف عامر في تغريدة على موقع "إكس": "لو صنفتنا أمريكا في قائمة أصدقائها لكان هذا أخطر علينا، وأكثر استفزازا من أن تصنفنا في قوائم إرهابها، أخطر في الدنيا والآخرة، في الآخرة النار والعذاب، في الدنيا أن تكون صديق أمريكا وهي أكثر دول العالم إجراما فهذا يسود وجهك عند الناس ويخزيك ويجعلك أيضا أنت وكيان العدو الصهيوني في مقلب واحد، وأن تكون صديقا لأمريكا يعني أيضا أنها ستحلبك كما تفعل بالسعودية مثلا".

لو صنفتنا أمريكا في قائمة أصدقاءها لكان هذا أخطر علينا، وأكثر استفزازًا من أن تصنفنا في قوائم إرهابها، أخطر في الدنيا والاخرة، في الآخرة النار والعذاب والعياذ بالله، في الدنيا أن تكون صديق أمريكا وهي أكثر دول العالم إجرامًا فهذا يسود وجهك عند الناس ويخزيك ويجعلك أيضًا أنت وكيان… pic.twitter.com/wjEGyCyYR8 — نصر الدين عامر | Nasruddin Amer (@Nasr_Amer1) January 23, 2025

وتابع "أما نحن كأنصار الله فلا يوجد لدينا استثمارات ولا أرصدة ولا شركات ولا نسافر أمريكا، وليس لدي أنا شخصيا إلا حسابي هذا في إكس ممكن يغلقوه أو يشيلوا العلامة الزرقاء عنه".

وأردف "طبعا أن يستهدف الشعب اليمني تحت عنوان تصنيف أنصار الله في قوائم الإرهاب الأمريكية بسبب وقوف شعبنا مع غزة ومن باب العقاب له فهذا شرف كبير جدا وجزء من جهاده، ومن الناحية العملية حدث هذا التصنيف سابقا ولم يكن له أي أثر واضح ممكن أن يدفع بالشعب اليمني إلى الاستسلام، ثم تم إلغاء التصنيف وأيضا لم يكن هناك أي أثر واضح، ولهذا الآن سيفشل كما فشل الأمريكي في البحر".

وأمس الأربعاء، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بتصنيف حركة "أنصار الله" (الحوثيين) كمنظمة إرهابية، بحسب نص الوثيقة التي أصدرها البيت الأبيض.

وأشار المرسوم إلى أن الحوثيين يشكلون تهديدا لأمن الأمريكيين والاستقرار في المنطقة.

وكان ترامب قد أدرج الحوثيين في هذه القائمة في بداية ولايته الأولى، لكن إدارة الرئيس التالي جو بايدن حذفتهم من هذه القائمة في عام 2021 في محاولة للتخفيف من التوترات مع إيران.

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