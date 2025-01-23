مج أكسفورد، مزاد لأغلى كوب قهوة في مصر يجمع 5 ملايين جنيه لصالح غزة

انطلقت في مصر حملات لجمع التبرعات وتقديم المساعدات للفلسطينيين، منذ اللحظات الأولى لوقف النار في غزة وفتح الطريق أمام دخول المساعدات، وكان بطل إحدى الحملات كوب قهوة "mugcoffee".



وتمكنت إحدى المؤسسات الخيرية من خلال طرح الكوب في مزاد لشراء مستلزمات طبية وتجهيز غرف عمليات جراحية في غزة، من جمع مبالغ قياسية في ساعات قليلة، تخطت 4.5 مليون جنيه (92 ألف دولار).

مج أكسفورد

وطرحت هبة راشد، رئيسة رئيسة الجمعية التي أطلقت المبادرة، الكوب على المزاد يوم الأحد الماضي، وقالت إنه كان رفيقها في رحلة حصولها على الماجستير من جامعة أكسفورد منذ عام، ورغم رمزيته، أملت في جمعه من خلال المزاد مبالغ مالية لتجهيز غرف العمليات الجراحية في غزة وإنقاذ أطفال القطاع.

أغلى كوب قهوة في مصر

وبدأ المزاد بألف جنيه مساء الأحد، وبحلول أمس الأربعاء، جمع أكثر من 4.6 مليون جنيه.

وقالت “راشد” في منشور عبر فيسبوك، إن المزاد انتهى بجمع تبرعات مقدارها 4,628,837 جنيها، وإن هذا المبلغ سيستخدم لتحضير غرفتين لعمليات جراحية لقطاع غزة، ونصف غرفة ثالثة، وبالتوازي تبرع شخصان بتجهيز غرفتين أخريين.

دعم الناجين في غزة

وأضافت راشد عن حملتها من خلال الكوب الخاص بها: "منذ إعلان وقف إطلاق النار، كنت أفكر في أجمل شيء شخصي يمكن أن أقدمه لدعم الناجين في غزة؟ إنه كوبي المفضل؛ اشتريته عندما حصلت أخيرًا على منحة دراسية في جامعة أحلامي أكسفورد".

في السياق، تتواصل عملية إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وذلك لليوم الرابع على التوالي.

وشهد أمس الأربعاء، دخول 285 شاحنة مساعدات من بينها 24 شاحنة وقود، باتجاه معبري العوجة وكرم أبو سالم اليوم تمهيدا لدخولها قطاع غزة.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، وصل إجمالي شاحنات المساعدات التي دخلت إلى القطاع على مدار الأيام الثلاثة الماضية إلى أكثر من 2400 شاحنة.

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