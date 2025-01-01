أخبار الحوادث اليوم: النيابة تعلن نتائج تحقيقاتها بشأن وفاة اللاعبين أحمد رفعت ومحمد شوقي.. ضبط مأذون مزيف فى النزهة.. وإحالة بلوجر وآخر للمحاكمة بتهمة حيازة مخدر "جي إتش بي"

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها..

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مأذون مزيف فى النزهة لتزوير المحررات الرسمية للنصب والاحتيال على المواطنين، تزوير وثائق الزواج والطلاق.

القى رجال المباحث القاهرة، القبض على تشكيل عصابى لسرقة مواد بترولية من أحد الخطوط بالظهير الصحراوى بمنطقة القطامية .

نجحت مباحث الأموال العامة، فى ضبط عصابة موظفى البنوك المزيفة فى المنيا لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بعد مزاعم “تم إيقاف حسابك البنكى يرجى الاتصال”.

أصيب 3 أشخاص، في حادث مروري، اليوم الأربعاء، بنطاق مركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

أصيبت 14 فتاة بإصابات متفرقة ما بين إغماء وخدوش وإصابات متفرقة أخري تم نقلهم لمستشفي الباجور التخصصي،التابعة لمحافظة المنوفية، وذلك إثر إنقلاب سيارة ميكروباص "تيوتا" على الطريق الإقليمي المار بمحافظة المنوفية.

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة بلوجر وآخر أجنبي متهمين بحيازة كمية من المواد المخدرة “جي إتش بي” بالتجمع لمحكمة الجنايات.

بدات محكمة أوسيم نظر جلسة محاكمة لاعب كرة شهير متهم بدهس 3 أشخاص على الطريق في منطقة أوسيم مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة الثالث.

أعلنت ‏النيابة العامة نتائج تحقيقاتها وتوصياتها بشأن وقائع وفاة اللاعبين أحمد السيد رفعت ومحمد شوقي عبد العزيز.

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