الأربعاء 01 يناير 2025
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ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم: النيابة تعلن نتائج تحقيقاتها بشأن وفاة اللاعبين أحمد رفعت ومحمد شوقي.. ضبط مأذون مزيف فى النزهة.. وإحالة بلوجر وآخر للمحاكمة بتهمة حيازة مخدر "جي إتش بي"

أحمد رفعت ومحمد شوقي
أحمد رفعت ومحمد شوقي

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها..

ضبط 10 أطنان دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

واصل  قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

ضبط مأذون مزيف فى النزهة لتزوير المحررات الرسمية

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على  مأذون مزيف فى النزهة لتزوير المحررات الرسمية للنصب والاحتيال على المواطنين، تزوير وثائق الزواج والطلاق.

سقوط عصابة سرقة المواد البترولية من أحد الخطوط بالظهير الصحراوى بالقطامية

القى رجال المباحث القاهرة، القبض على تشكيل عصابى لسرقة مواد بترولية من أحد الخطوط بالظهير الصحراوى بمنطقة القطامية .

"تم إيقاف حسابك البنكى يرجى الاتصال".. ضبط عصابة موظفى البنوك المزيفة فى المنيا

نجحت  مباحث الأموال العامة، فى  ضبط عصابة موظفى البنوك المزيفة فى المنيا  لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بعد مزاعم “تم إيقاف حسابك البنكى يرجى الاتصال”.

إصابة 3 أشخاص في تصادم لودر مع سيارة نقل بالوادي الجديد

أصيب 3 أشخاص، في حادث مروري، اليوم الأربعاء، بنطاق مركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد

إصابة 14 فتاة في انقلاب ميكروباص بالمنوفية

أصيبت 14 فتاة بإصابات متفرقة ما بين إغماء وخدوش وإصابات متفرقة أخري تم نقلهم لمستشفي الباجور التخصصي،التابعة لمحافظة المنوفية، وذلك إثر إنقلاب سيارة ميكروباص "تيوتا" على الطريق الإقليمي المار بمحافظة المنوفية.

إحالة بلوجر وآخر بتهمة حيازة مخدر "جي إتش بي" للمحاكمة

أمرت  نيابة القاهرة الجديدة بإحالة بلوجر وآخر أجنبي متهمين بحيازة كمية من المواد المخدرة “جي إتش بي” بالتجمع لمحكمة الجنايات.

تصالح أسر ضحايا حادث دهس على يد لاعب كرة في أوسيم مقابل نصف مليون جنيه عن كل متوفي

بدات محكمة أوسيم نظر جلسة محاكمة لاعب كرة شهير متهم بدهس 3 أشخاص على الطريق في منطقة أوسيم مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة الثالث.

النيابة تعلن نتائج تحقيقاتها بشأن وفاة اللاعبين أحمد رفعت ومحمد شوقي

أعلنت ‏النيابة العامة نتائج تحقيقاتها وتوصياتها بشأن وقائع وفاة اللاعبين أحمد السيد رفعت ومحمد شوقي عبد العزيز.

 

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اخبار الحوادث اليوم الإدارة العامة لشرطة التموين الإحتيال على المواطنين الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع التموين والتجارة الظهير الصحراوي النصب والاحتيال على المواطنين تزوير المحررات الرسمية تزوير وثائق الزواج تزوير المحررات

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ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في الإسماعيلية

ضبط تشكيل عصابى بالمنيا لسرقة الدراجات النارية

ضبط سيارة محملة بشحنة أسلحة نارية في السويس قبل تهريبها

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