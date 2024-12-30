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محافظ المنوفية يفتتح محطة الصرف الصحي في جزى بتكلفة 98 مليون جنيه

محافظ المنوفية يفتتح
محافظ المنوفية يفتتح محطة صرف صحى

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية  اليوم الإثنين محطة صرف صحي جزى بتكلفة تقديرية 98 مليون جنيه لخدمة 30 ألف نسمة.

 

جاء ذلك خلال جولة المحافظ الميدانية الموسعة لمركز ومدينة منوف، رافقه سامي سر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، المهندس رشدي عمر  رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المهندس شاكر محمد رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية.

افتتاح محطة صرف صحى جزى بالمنوفية

 وأزاح محافظ المنوفية الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع، واستمع لشرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي ونسب انجاز المشروع والذي يضم (محطة رفع، شبكات انحدار، خط طرد ).

 

 وأشار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بنسبة 100%، كما تم تنفيذ 23 كم من شبكة الانحدار بنسبة 100%، وتم تسليم 1,3كم من شبكة الانحدار بالتصوير التليفزيوني وتسليم 17كم شبكات اقطار اقل من 450مم ودخولها الخدمة وجاري استكمال تسليم الشبكات، فضلًا عن تنفيذ 3,9 كم من خط الطرد بنسبة 100%.

 

وشدد المحافظ على تقديم كافة الإمكانيات والتيسيرات اللازمة لتدعيم مشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات التى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

إدراج شوارع جزى ضمن خطة الصرف الصحى


وأشاد الأهالي بجهود المحافظ ودعمه الكامل لمشروعات البنية التحتية، واستجابةً لمطالبهم وجه محافظ المنوفية رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة لاتخاذ اللازم نحو إدراج عدد من الشوارع لتوصيل خدمة الصرف الصحي  للارتقاء بمستوى الخدمات.

 وبناء على شكوى أحد الأهالي وجه محافظ المنوفية مدير مديرية التموين بشن حملة تموينية على المحلات والمخابز بقرية جزي لضبط الأسعار والتأكد من جودة المنتجات والالتزام بالمواصفات. 

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إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي منوف محطة صرف صحى جزى

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