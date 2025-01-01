الأربعاء 01 يناير 2025
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حوادث

تصالح أسر ضحايا حادث دهس على يد لاعب كرة في أوسيم مقابل نصف مليون جنيه عن كل متوفي

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

بدات محكمة أوسيم نظر جلسة محاكمة لاعب كرة شهير متهم بدهس 3 أشخاص على الطريق في منطقة أوسيم مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة الثالث.

وتصالحت أسر المتوفين مع المتهم مقابل مبلغ نصف مليون جنيه لكل متوفي.


وجهت النيابة العامة في تحقيقات الدعوى للمتهم، تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ.

تفاصيل دهس لاعب كرة لـ3 أشخاص بالجيزة 


وكشفت التحقيقات الأولية أن اللاعب صدم موتوسيكل يحمل 3 أشخاص، بسيارته الرانج روفر، وبعد الحادث فر هاربًا.


واتضح من مراجعة كاميرات المراقبة أن المتهم لاعب كرة قدم، وأنه كان يقود سيارته الفارهة بمنطقة أوسيم في الجيزة، وصدم 3 أشخاص، وفر هاربًا من مكان الحادث خوفًا من بطش الأهالي به.


وأوضح الكشف الطبي المبدئي أن حالة المصابين مستقرة، تنوعت إصاباتهم بين كسور وجروح وكدمات، لكن تم تحرير محضر ضد اللاعب الذي هرب بعد أن صدمهم بسيارته “رانج روفر.

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النيابة العامة منطقة أوسيم الجيزة

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