الأربعاء 01 يناير 2025
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حوادث

سقوط عصابة سرقة المواد البترولية من أحد الخطوط بالظهير الصحراوى بالقطامية

سقوط عصابة لسرقة
سقوط عصابة لسرقة مواد بترولية من أحد الخطوط بالظهير الصحراوى

القى رجال المباحث القاهرة، القبض على تشكيل عصابى لسرقة مواد بترولية من أحد الخطوط بالظهير الصحراوى بمنطقة القطامية .

سرقة مواد بترولية من أحد خطوط أنابيب البترول
 

وردت معلومات أكدتها تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيام عدد من الأشخاص بالتردد على الظهير الصحراوى بدائرة قسم شرطة القطامية مُستخدمين سيارة نقل بمقطورة "محمل عليها كونتينر" لسرقة المواد البترولية من أحد خطوط أنابيب البترول.  
 

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وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص – مقيمين بمحافظة القاهرة)، وعثر بحوزتهم على (بندقية آلية وعدد من الطلقات- السيارة المستخدمة فى الواقعة "بدون لوحات معدنية" بداخلها 25 ألف لتر سولار - مجموعة من الأدوات والأجهزة المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى) وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه بقصد الربح المادى والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى. 
 

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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