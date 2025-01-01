إصابة 3 أشخاص في تصادم لودر مع سيارة نقل بالوادي الجديد

أصيب 3 أشخاص، في حادث مروري، اليوم الأربعاء، بنطاق مركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين تصادم لودر مع سيارة ربع نقل بطريق " الفرافرة – ديروط" بمنطقة الكيلو 15 من الطريق، أسفر عن إصابة كل من وليد محمد السيد الحلوجي، 19 عامًا، ومقيم قرية " الكفاح" التابعة لمركز الفرافرة، عبد الفتاح محمد بسيوني، ٣٠عامًا، ومقيم قرية " الكفاح"، بمركز الفرافرة، فارس أحمد الشبراوي، 23 عامًا، ومقيم قرية " الكفاح"، بمركز الفرافرة، ومصابون بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، فيما جرى تحويل المصاب الثالث إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تمكنت الوحدة المحلية لمركز الفرافرة بالتعاون مع وحدة المرور بالمركز من رفع آثار الحادث من محور " الفرافرة – ديروط"، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

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