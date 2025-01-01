نائب محافظ الوادي الجديد تتفقّد مبنى "استصلاح الأراضي" بمقر العاصمة الإدارية الجديدة

تفقدّت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، مبنى صندوق استصلاح الأراضي بمقر العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمبنى المقرر تشغيله عقب انتهاء أعمال التجهيزات ضمن مشروع ميكنة صندوق استصلاح الأراضي؛ وذلك في إطار خطة المحافظة للتحول الرقمي، وتسهيل الإجراءات والخدمات التي تتم من خلال الصندوق وحوكمة منظومة عمله، يرافقها عددٌ من المسئولين المعنيين.

وجّهت نائب المحافظ بسرعة إنهاء كافّة التجهيزات بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومد خطوط الاتصالات وشبكات الإنترنت، ومراجعة أعمال البنية التحتية والمعلوماتية، والانتهاء من أعمال التشطيبات والتأثيث؛ لانتقال العاملين وبدء العمل في المقر الجديد.

وأشارت نائب محافظ الوادى الجديد، إلى أنه يُعد المشروع الأول من نوعه لميكنة صندوق استثماري على مستوى الجمهورية، بما يواكب توجهات الدولة نحو رقمنة الجهاز الإداري.

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