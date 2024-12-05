تحقيقات موسعة في حادث دهس لاعب كرة لـ 3 مواطنين في أوسيم

دهس لاعب كرة شهير 3 مواطنين، بسيارته في أوسيم، وفر هاربا، قبل أن يتم نقل المصابين للقصر العيني.

ويعمل فريق من رجال المباحث على إجراء التحريات حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

تفاصيل دهس لاعب كرة لـ3 أشخاص بالجيزة

وكشفت التحقيقات الأولية أن اللاعب صدم موتوسيكل يحمل 3 أشخاص، بسيارته الرانج روفر، وبعد الحادث فر هاربا.

واتضح من مراجعة كاميرات المراقبة أن المتهم لاعب كرة قدم، وأنه كان يقود سيارته الفارهة بمنطقة أوسيم في الجيزة، وصدم 3 أشخاص، وفر هاربا من مكان الحادث خوفا من بطش الأهالي به.

وأوضح الكشف الطبي المبدئي أن حالة المصابين مستقرة، تنوعت إصاباتهم بين كسور وجروح وكدمات، لكن تم تحرير محضر ضد اللاعب الذي هرب بعد أن صدمهم بسيارته “رانج روفر”.

وتم نقل المصابين إلى القصر العيني، وبعدها تم تحرير محضر بالواقعة.

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