الأربعاء 01 يناير 2025
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حوادث

ضبط مأذون مزيف فى النزهة لتزوير المحررات الرسمية

ضبط مأذون مزيف فى
ضبط مأذون مزيف فى النزهة

القت مباحث الأموال العامة، القبض على  مأذون مزيف فى النزهة لتزوير المحررات الرسمية للنصب والاحتيال على المواطنين، تزوير وثائق الزواج والطلاق.
 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية (وثائق الزواج والطلاق -الشهادات الصحية) عن طريق إنتحال صفة مأذون وإنشاء مكتب "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، والترويج لنشاطه على مواقع التواصل الإجتماعى بقصد الإستفادة المادية. 

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ضبط  مأذون مزيف فى النزهة لتزوير المحررات الرسمية 

وعقب تقنين الإجراءات  تم إستهدافه وضبطه وبحوزته (عدد من وثائق الزواج والطلاق وإخطارات عقد قران "مزورة" – أكلاشيه – لافتة إعلانية – 2 هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال الإحتيال على المواطنين الجريمة المنظمة الأموال العامة المحررات الرسمية بدائرة قسم شرطة النزهة

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