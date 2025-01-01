إصابة 14 فتاة في انقلاب ميكروباص بالمنوفية

أصيبت 14 فتاة بإصابات متفرقة ما بين إغماء وخدوش وإصابات متفرقة أخري تم نقلهم لمستشفي الباجور التخصصي،التابعة لمحافظة المنوفية، وذلك إثر إنقلاب سيارة ميكروباص "تيوتا" على الطريق الإقليمي المار بمحافظة المنوفية.

حادث سير في المنوفية

ومن جانبة قال مصدر طبي، أنه قد إستقبلت المستشفي 14 فتاة مصابين بإصابات متفرقة بسيطه ومقيمات بقرية الكتامية التابعة لدائرة المركز، وذلك إثر وقوع حادث انفجار إطار سيارة ميكروباص على الطريق الإقليمي المار بدائرة المحافظة كانوا في طريقهن للعمل، وتم نقلهن عبر سيارتين بواسطة الأهالي.

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