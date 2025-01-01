الأربعاء 01 يناير 2025
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حوادث

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في الإسماعيلية

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة
ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية

ألقى قطاع الأمن العام، القبض على عاطل بالإسماعيلية بتهمة إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها بدون ترخيص.
 

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية يديرها عاطل بحوزتهم 10 قطع سلاح بالإسماعيلية 
ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية يديرها عاطل بحوزتهم 10 قطع سلاح بالإسماعيلية 


أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية قيام (عاطل - مُقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها بدون ترخيص.

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية
 

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وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمسكنه وأمكن ضبطه، وبحوزته (3 بنادق خرطوش – 3 مسدس - 4 فرد خرطوش - الأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار  العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

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