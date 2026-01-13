الثلاثاء 13 يناير 2026
حوادث

إيداع رضيع عثر عليه بجوار مسجد في كرداسة بدار رعاية

العثور علي طفل رضيع
العثور علي طفل رضيع
أمرت نيابة كرداسة بإيداع طفل رضيع حديث الولادة، عثر عليه بجوار أحد المساجد في دائرة مركز شرطة كرداسة، في دار رعاية لحين التوصل إلى والدته، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة ضبط وإحضار ملقي الطفل وتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط المكان لكشف ملابسات الواقعة. 

البداية كانت ببلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على طفل في كرداسة، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وعثر على  طفل حديث الولادة، وذكر عامل أنه أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر، عثر على رضيع داخل كرتونة بمحيط المسجد.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

ترصد فيتو لقرائها كيفية تجنب الأخطاء التي يقع فيها البعض عند العثور على طفل تائه والتي تضعهم تحت طائلة القانون.

وجاءت أبرز الأخطاء التي يقع فيها البعض عند العثور على طفل تائه كالتالي:  
التأخير في إبلاغ أجهزة الأمن عن العثور على الطفل التائه.
نقل الطفل داخل سيارة خاصة قبل وصول الشرطة
تصوير الطفل ونشر صورته على مواقع التواصل الاجتماعي 
استجواب الطفل بشكل يسبب له ضغطًا نفسيًا
تسليم الطفل التائه لأي شخص يدّعي قرابته دون وجود شرطة للتحقق
الاحتفاظ بالطفل بحجة العثور على أسرته لاحقًا.
لا تحاول نقل الطفل بنفسك، لأن هذا قد يضر به أو يعيق جهود الشرطة.


وجاءت خطوات الإبلاغ عن العثور على طفل حديث الولادة كالتالي: 
اتصل برقم النجدة 122 أو بخط نجدة الطفل 16000
البقاء مع الطفل حتى وصول الشرطة لضمان سلامته
يجب على كل من يعثر على طفل حديث الولادة في المدن أن يسلمه فورا بالحالة التي عثر عليه بها إلى إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثى الولادة أو أقرب جهة شرطة التى عليها أن ترسله إلى إحدى مؤسسات الرعاية وفى الحالة الأولى يجب على المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة.
إذا عثر عليه داخل قرية يكون التسليم إلى العمدة أو شيخ البلد بمثابة التسليم إلى جهة الشرطة، وفى هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فورًا إلى مؤسسة الرعاية أو جهة الشرطة أيهما أقرب.
على جهة الشرطة فى جميع الأحوال أن تحرر محضرًا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ومن عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة الصحية المختصة لتقدير سنه وتسميته تسمية ثلاثية، وإثبات بياناته فى دفتر المواليد.
ترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الأوراق إلى مكتب السجل المدني المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة.
ألزم القانون أمين السجل المدنى قيد الطفل فى سجل المواليد.
في حالة  تقدم أحد الوالدين إلى جهة الشرطة بإقرار بأبوته أو أمومته للطفل يحرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها، وترسل صورة من المحضر إلى السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر.

