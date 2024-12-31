أخبار مصر: إرهابي مصري جنرالًا بالجيش السوري، تسليم عقود وحدات "أرابيسك" بمجرى العيون، مغربي يهز عرش صلاح، أمر باعتقال رئيس كوريا

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

أحمد الشرع يستعين بإرهابي مصري ويعينه جنرالًا في الجيش السوري

أعلنت الإدارة السورية الجديدة، بقيادة أحمد الشرع، مؤخرًا، عن تعيينات عسكرية شملت عددًا من المقاتلين العرب بينهم مصري يدعى علاء محمد عبد الباقي، في مناصب قيادية ضمن الجيش السوري الجديد، بهدف دمج الجماعات المسلحة في الهيكل العسكري الجديد للبلاد.

رئيس الوزراء يسلم اليوم عقود وحدات مشروع "أرابيسك" بسور مجرى العيون

يسلم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، عقود عدد من الوحدات السكنية بمشروع "أرابيسك" ضمن منطقة سور مجرى العيون، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير المناطق غير الآمنة وتحسين جودة حياة المواطنين.

في بيان عاجل، الأرصاد تعلن زحف الأمطار الرعدية على هذه المناطق، وهذا موقف القاهرة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه فى ظل المتابعة المستمرة لحالة الطقس، تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على شمال البلاد.

بعد كمين بيت حانون، هذه حصيلة قتلى جيش الاحتلال منذ بدء الهجوم البري في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 8 آخرين، خلال معارك شمالي قطاع غزة، الإثنين.

القناص يهز عرش صلاح، أيوب الكعبي هداف اللاعبين العرب في 2024

ساعات قليلة تفصلنا على نهاية عام 2024 مع انتصاف الموسم الكروي في الكثير من البلدان حول العالم، وشهد العام تألقا لافتا للاعبين العرب في الملاعب الأوروبية، على رأسهم الثنائي المصري محمد صلاح وعمر مرموش، بالإضافة لعدد هائل من نجوم المغرب.

تقلبات مفاجئة وأمطار رعدية وبرودة قارسة، أقوى تحذير من الأرصاد بشأن طقس ليلة رأس السنة

تقلبات جوية تشهدها البلاد اليوم بالتزامن مع ليلة رأس السنة اليوم الثلاثاء، حيث يستمر انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء وتشهد بعض المناطق سقوطا للأمطار.

قفزة للدولار في آخر تداولات 2024 بعد توقعات أسعار الفائدة 2025 وسياسات ترامب المرتقبة

تعززت قوة الدولار في آخر يوم تداول من 2024 ويتجه لتحقيق مكاسب كبيرة خلال العام مقابل معظم العملات مع استعداد المستثمرين لخفض أقل في أسعار الفائدة الأمريكية وسياسات إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب القادمة.

حد فلح من العيلة، باسم يوسف يعلق على تتويج سيدات الأهلي بدوري المرتبط وتكريم أفضل اللاعبات

نجح الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي أمس الإثنين، في الفوز على سبورتنج والتتويج ببطولة دوري المرتبط للمحترفين.

وسط هرولة الملايين للملاجئ، انفجارات تضرب وسط إسرائيل وتعليق رحلات مطار بن جوريون (فيديو)

هرع الملايين في وسط إسرائيل إلى الملاجئ قبل ساعة منتصف الليل بعد إطلاق صاروخ باليستي من اليمن قالت إسرائيل إنها اعترضته.

بسبب كارثة تحدي تناول المهدئات دون النوم، فنزويلا تغرم "تيك توك" 10 ملايين دولار

أصدرت المحكمة العليا في فنزويلا، الإثنين، غرامة قدرها 10 ملايين دولار ضد منصة "تيك توك"، بسبب "عدم تنفيذ تدابير" لمنع انتشار تحديات فيديو تحقق انتشارا واسعا للغاية يعتقد أنها أدت في الآونة الأخيرة إلى وفاة 3 أطفال.

هجوم سيبراني يستهدف الخزانة الأمريكية والوزارة تستنجد بالكونجرس

شن هاكرز هجومًا سيبرانيًّا على الأنظمة الإلكترونية لـوزارة الخزانة الأمريكية.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن هاكرز يقال إنهم على صلة بالصين شنوا هجومًا سيبرانيًّا على الأنظمة الإلكترونية لوزارة الخزانة الأمريكية.

أسعار السمك اليوم الثلاثاء بسوق العبور، المرجان بـ 250 جنيهًا ومفاجأة عن الكابوريا

أسعار السمك اليوم، سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث، اليوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2024، في سوق العبور للجملة.

تعهد الرفيق إلى القيصر، زعيم كوريا الشمالية يدشن العام الجديد برسالة مهمة إلى بوتين

تمنى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في رسالة تهنئة بمناسبة العام الجديد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن يكون عام 2025 عام انتصار الجيش والشعب الروسي على "النازيين الجدد".

نجم الأهلي يطلق صرخة تحذير ويطالب مجلس الخطيب بحماية كولر

أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، كان يعاني من أزمة في خط الهجوم، أمام إنبي.

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب لعام 1446 هجريا، اليوم

تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رجب لعام 1446 هجريًا، بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء الموافق 29 من شهر جمادى الآخرة - 31 من يناير 2024، وذلك بواسطة اللجان الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية.

لأول مرة في تاريخ كوريا الجنوبية، إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول يون

ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن محكمة في كوريا الجنوبية وافقت، لأول مرة في تاريخ كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، على مذكرة اعتقال بحق الرئيس يون سوك يول الذي صدق البرلمان على مساءلته وتم تعليق سلطاته بسبب قراره فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر.

وظائف جديدة بجامعة الإسكندرية لعام 2025، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز عن وظائف بجامعة الإسكندرية لعام 2025.

اليوم، اللجنة الفنية باتحاد الكرة تعقد أول اجتماعاتها بمشروع الهدف

تعقد اللجنة الفنية باتحاد الكرة المصري برئاسة حسن شحاتة، أول اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء بمقر اتحاد الكرة الجديد بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر، لمناقشة عدد من الموضوعات العاجلة.

كييف: تلقينا 40 مليار يورو كمساعدات خارجية لدعم ميزانية 2024

أعلنت وزارة المالية في كييف، في اليوم قبل الأخير من العام، أن أوكرانيا، تلقت ما يقرب من 40 مليار يورو (41.6 مليار دولار) كمساعدات مالية خارجية لدعم ميزانيتها لعام 2024.

سجل مليان مخالفات، الكشف عن كارثة للأتوبيس السياحي الذي انقلب بطريق السويس

أكد تقرير الرادار بالإدارة العامة للمرور، أن الأتوبيس السياحي الذي انقلب على طريق “السويس -القاهرة” ارتكب 410 مخالفات والذي يحمل رقم 383 د ه ج.

لجنة برلمانية تبدأ اليوم في مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية

تبدأ لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان بـمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم في مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.

غرق عشرات خيام النازحين في قطاع غزة بعد صاعقة رعدية (صور)

تسببت عاصفة رعدية صاحبتها أمطار غزيرة، ليل الاثنين الثلاثاء، في غرق وتدمير عشرات الخيام التي تؤوي نازحين فلسطينيين في قطاع غزة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري ونصف نهائي خليجي 26 والقنوات الناقلة

تجري مساء اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز، وفي نصف نهائي كأس الخليج العربي - خليجي 26 التي تقام في دولة الكويت.

بعد 8 سنوات، أنجلينا جولي وبراد بيت يتوصلان رسميًّا إلى تسوية طلاق

توصلت أنجلينا جولي وبراد بيت إلى تسوية طلاق، وفقًا لما ذكره محاميها، الإثنين، مما وضع حدًّا واضحًا لواحدة من أطول حالات الطلاق وأكثرها إثارة للجدل في تاريخ هوليوود.

انهيار عقارات وغرق ميادين، ماذا فعلت نوة رأس السنة بشوارع الإسكندرية (صور)

لم تتوقف الأمطار الغزيرة هطولها على شوارع وميادين الإسكندرية على مدار ثلاثة أيام متواصلة، وذلك تزامنا مع نوة رأس السنة الميلادية وغرق بعض شوارعها بمياه الأمطار، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية والتسبب في انهيار بعض العقارات بالمحافظة.

أولى بشائر العام الجديد، الجيزة تعلن عن توافر وظائف لسائقي نقل ثقيل

أعلنت محافظة الجيزة عن حاجتها لتعيين 20 سائق نقل ثقيل للعمل بنظام السركى اليومي بإدارة الحماية المدنية بالمحافظة.

وداعًا للغاز وغلاء الأسطوانات، شاب قنائي يطور "بوتاجاز" يعمل بالماء بتكلفة بسيطة (فيديو وصور)

في إحدى الحواري الضيقة بمدينة قنا، يعيش شاب من أسرة بسيطة، لكن عقله ثري بالأفكار، ورغم أنه خريج كلية التجارة، إلا أنه من عشاق الاختراعات والطاقة المتجددة، وهو الأمر الذي دفعه إلى فكرة اختراع بوتاجاز يعمل بنظام الهيدروجين.

تستمر 6 أيام وموكب رسمي من مسقط رأسه إلى الكابيتول، التفاصيل الكاملة لـ جنازة كارتر

بعد ساعات من إعلان وفاته، أعلن الجيش الأمريكي أن الجنازة الرسمية للرئيس الأسبق جيمي كارتر ستقام في كاتدرائية واشنطن الوطنية يوم التاسع من يناير المقبل.

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