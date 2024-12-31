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خارج الحدود

كييف: تلقينا 40 مليار يورو كمساعدات خارجية لدعم ميزانية 2024

كييف، فيتو
كييف، فيتو

أعلنت وزارة المالية في كييف، في اليوم قبل الأخير من العام، أن أوكرانيا، تلقت ما يقرب من 40 مليار يورو (41.6 مليار دولار) كمساعدات مالية خارجية لدعم ميزانيتها لعام 2024.

وأوضحت الوزارة أمس الإثنين أن حوالي 30% من هذه المساعدات منحت على شكل منح غير مستردة، بينما تم تقديم الباقي على شكل قروض بشروط ميسرة.

وقال وزير المالية سيرجي مارتشينكو: "في عام 2024، تمكنا من تغطية جميع النفقات الاجتماعية والإنسانية ذات الأولوية."

وأشار إلى أن هذه النفقات تشمل المعاشات التقاعدية ورواتب الموظفين العموميين والإنفاق على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

وأعرب مارتشينكو عن شكره للشركاء الدوليين على مساعداتهم.

وبالنسبة للعام المقبل، أشار إلى أنه تم إحراز تقدم في المفاوضات بشأن منح إضافية لدعم الميزانية، معبرا عن ثقته في أنه "يمكن تمويل النفقات ذات الأولوية".

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