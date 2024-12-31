الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بعد كمين بيت حانون، هذه حصيلة قتلى جيش الاحتلال منذ بدء الهجوم البري في غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 8 آخرين، خلال معارك شمالي قطاع غزة، الإثنين.

والجندي القتيل هو الرقيب أورييل بيرتس (23 عاما) من كتيبة نيتسح يهودا.

وفقا لتحقيق أولي أجراه جيش الاحتلال، تعرض الجنود، الذين كانوا داخل مبنى في بيت حانون شمالي غزة، إلى نيران مضادة للدبابات.

وأدى الهجوم إلى مقتل جندي وإصابة 8، من بينهم 3 في حالة خطيرة.

وبالتالي ارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الهجوم البري في غزة وفي العمليات العسكرية على طول الحدود مع القطاع إلى 395 قتيلا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة بيت حانون غزة

مواد متعلقة

غرق عشرات خيام النازحين في قطاع غزة بعد صاعقة رعدية (صور)

صحيفة عبرية: حماس استعادت فجأة قدراتها في السيطرة على مناطق وسط غزة

تنبؤات لافندر وقرار الإنجيل، تفاصيل وحش ذكاء اصطناعي تطلقه إسرائيل لتدمير غزة

إعلام عبري: ضغوط مصرية قطرية لاستئناف مفاوضات غزة بطريقة أكثر جدية
ads

الأكثر قراءة

في بيان عاجل، الأرصاد تعلن زحف الأمطار الرعدية على هذه المناطق، وهذا موقف القاهرة

أسعار السمك اليوم الثلاثاء بسوق العبور، المرجان بـ 250 جنيهًا ومفاجأة عن الكابوريا

تقلبات مفاجئة وأمطار رعدية وبرودة قارسة، أقوى تحذير من الأرصاد بشأن طقس ليلة رأس السنة

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الجوافة ترتفع لـ 26 جنيهًا والتفاح يبدأ من 40

حملة أمنية فى أسوان تنفذ 667 حكما قضائيا وضبط 4 من حائزى المواد المخدرة

رئيس الوزراء يسلم اليوم عقود وحدات مشروع "أرابيسك" بسور مجرى العيون

حد فلح من العيلة، باسم يوسف يعلق على تتويج سيدات الأهلي بدوري المرتبط وتكريم أفضل اللاعبات

نجم الأهلي يطلق صرخة تحذير ويطالب مجلس الخطيب بحماية كولر

منوعات

المزيد

بأمر من "العذراء الجليدية"، فريق ترامب ممنوع من النشر على مواقع التواصل "دون إذن"

بسبب دخان المقصورة، وفاة مضيف بعد هبوط اضطراري لطائرة سويسرية

توقعات برج الدلو 2025، ما يحمله 2025 على الصعيد العاطفي والمهني والمالي

تستمر 6 أيام وموكب رسمي من مسقط رأسه إلى الكابيتول، التفاصيل الكاملة لـ جنازة كارتر

المزيد

خدمات

المزيد

تقلبات مفاجئة وأمطار رعدية وبرودة قارسة، أقوى تحذير من الأرصاد بشأن طقس ليلة رأس السنة

أولى بشائر العام الجديد، الجيزة تعلن عن توافر وظائف لسائقي نقل ثقيل

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الإثنين 30/12/2024

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

رسائل وزير الداخلية خلال اجتماعه مع مساعديه استعدادا لأعياد الميلاد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 31 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 31 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 31 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية