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بسبب كارثة تحدي تناول المهدئات دون النوم، فنزويلا تغرم "تيك توك" 10 ملايين دولار

تيك توك، فيتو
تيك توك، فيتو

أصدرت المحكمة العليا في فنزويلا، الإثنين، غرامة قدرها 10 ملايين دولار ضد منصة "تيك توك"، بسبب "عدم تنفيذ تدابير" لمنع انتشار تحديات فيديو تحقق انتشارا واسعا للغاية يعتقد أنها أدت في الآونة الأخيرة إلى وفاة 3 أطفال.

وقالت القاضية تانيا داميلو إن "تيك توك" تصرفت بطريقة شابها الإهمال، ومنحت الشركة مهلة 8 أيام لدفع الغرامة، كما أمرتها بفتح مكتب لها في فنزويلا للإشراف على المحتوى وضمان امتثاله للقوانين المحلية.

ولم توضح القاضية كيف ستجبر فنزويلا منصة "تيك توك"، التي تتبع لشركة أم مقرها في الصين، على دفع الغرامة.

يشار إلى أن فنزويلا حجبت العشرات من المواقع الإلكترونية في السنوات الماضية، لعدم امتثالها للوائح التي حددتها لجنة الاتصالات المحلية.

ولم ترد "تيك توك" على الفور على طلبات التعليق من وكالة "أسوشيتد برس".

وفي نوفمبر الماضي، اتهم رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو "تيك توك" بالتسبب في وفاة فتاة (12 عاما)، التي يُزعم أنها توفيت بعد المشاركة في تحد على "تيك توك" يتضمن تناول أقراص مهدئة دون النوم.

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