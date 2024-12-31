سجل مليان مخالفات، الكشف عن كارثة للأتوبيس السياحي الذي انقلب بطريق السويس

أكد تقرير الرادار بالإدارة العامة للمرور، أن الأتوبيس السياحي الذي انقلب على طريق “السويس -القاهرة” ارتكب 410 مخالفات والذي يحمل رقم 383 د ه ج.

وكشفت التحريات الأولية أن السرعة الزائدة هي السبب في انقلاب الأتوبيس، وتواصل أجهزة البحث جهودها لكشف ملابسات الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بتلقي بلاغ من الأهالي بحادث انقلاب الأتوبيس، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية إلى موقع الحادث، حيث تم الدفع بـ14 سيارة إسعاف لموقع الحادث.

من خلال التحريات والمعاينة الأولية، تبين إصابة 34 شخصًا، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لـ24 راكبًا في مكان الحادث، رفضوا الانتقال إلى المستشفى، فيما تم نقل آخرين إلى مستشفى المجمع الطبي بالسويس لتلقي العلاج.

كما تم الدفع بأوناش لرفع آثار الحادث بهدف تسيير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وتجري الآن التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحادث.

وحصلت فيتو على أسماء المصابين في حادث انقلاب أتوبيس سياحي بطريق السويس القاهرة وهم: “حمدى حمدى حداد، 28 عاما، أحمد طارق محمد، 33 عاما، أمنية إبراهيم قاسم، 24 عاما، تقى محسن عبد الفتاح، 26 عاما، رحاب عادل عبد الله، 25 عاما، هاجر محمد عباس، 25 عاما، محمد رزق رزق، 24 عاما”.

كما شملت قائمة المصابين: أمنية محمد يوسف، 26 عاما، مريم محمد يوسف، 24 عاما، أمل عادل محمد، 25 عاما، عبد الرحمن حمدى محمد عارف، 23 عاما، أشرف عبد الرزاق عبد العزيز، 23 عاما، سعد إبراهيم سعد، 19 عاما، وهم مقيمون بالجيزة.

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