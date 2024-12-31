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مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري ونصف نهائي خليجي 26 والقنوات الناقلة

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا والمصري، فيتو

تجري مساء اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز، وفي نصف نهائي كأس الخليج العربي - خليجي 26 التي تقام في دولة الكويت.

الدوري المصري الممتاز 

سيراميكا مع المصري البورسعيدي 3 مساء - أون تايم سبورتس 1 

كأس الخليج العربي - خليجي 26 

السعودية مع عمان 4.30 مساء - أبو ظبي الرياضية 1 

الكويت مع البحرين 7.45 مساء - أبو ظبي الرياضية 1

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المصري البورسعيدي سيراميكا الدورى المصرى الممتاز خليجي 26 كاس الخليج العربي

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