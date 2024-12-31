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ثقافة وفنون

بعد 8 سنوات، أنجلينا جولي وبراد بيت يتوصلان رسميًّا إلى تسوية طلاق

أنجلينا جولي وبراد
أنجلينا جولي وبراد بيت،فيتو

توصلت أنجلينا جولي وبراد بيت إلى تسوية طلاق، وفقًا لما ذكره محاميها، الإثنين، مما وضع حدًّا واضحًا لواحدة من أطول حالات الطلاق وأكثرها إثارة للجدل في تاريخ هوليوود.

وأكد محامي جولي جيمس سيمون لوكالة "أسوشيتد برس"، أن الزوجين توصلا إلى اتفاق.

وكانت مجلة "بيبول" قد أوردت نبأ التسوية في البداية.

وقال سيمون في بيان: "منذ أكثر من 8 سنوات، تقدمت أنجلينا بطلب الطلاق من السيد براد بيت".

وأضاف: "تركت هي والأطفال جميع الممتلكات التي شاركوها مع  السيد بيت، ومنذ ذلك الوقت ركزت على إيجاد السلام والشفاء لعائلاتهما. هذا مجرد جزء واحد من عملية طويلة مستمرة بدأت قبل 8 سنوات".

وتابع سيمون: "بصراحة أنجلينا مرهقة، لكنها تشعر بالارتياح لأن هذا الجزء قد انتهى".

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