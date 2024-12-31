وظائف جديدة بجامعة الإسكندرية لعام 2025، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز عن وظائف بجامعة الإسكندرية لعام 2025.

ويبحث العديد من الباحثين عن فرص عمل حول، وظائف جديدة بجامعة الإسكندرية لعام 2025.

ومن خلال السطور التالية يقدم موقع “فيتو” تفاصيل وظائف جديدة بجامعة الإسكندرية لعام 2025 والشروط والأوراق المطلوبة.

وظائف جديدة بجامعة الإسكندرية لعام 2025

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن الوظائف المطلوبة بجامعة الإسكندرية تتضمن ما يلي: مدير عام الشئون الإدارية

مدير عام شئون المكتبات ومدير عام شئون التعليم وأميــــــن كلية تكرارى (كلية الهندسة – كلية التربية – كلية الآداب – كلية الحقوق – كلية الأعمال – كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية – كلية الطب – كلية العلوم – كلية الزراعة) أمين الجامعة المساعد للشئون المالية.

الأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف جامعة الإسكندرية

وعن الأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف جامعة الإسكندرية لعام 2025 تشمل ما يلي:

1. طلب شغل الوظيفة.

2. بيان الحالة الوظيفية من واقع ملف خدمة المتقدم معتمدًا من جهة عمله وموضحًا به:-

 التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية.

 تقارير وبيانات كفاية الأداء عن الخمس سنوات الأخيرة.

 الخبرات النوعية والزمنية.

 الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم.

 العلاوات التشجيعية.

 خطابات الشكر والتقدير.

 الجزاءات إن وجدت.

 عدد 6 صور شخصية حديثة مقاس 4x6.

 صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

بالإضافة إلى أي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.

3. بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته بالمستندات المؤيدة لذلك.

4. اقتراحات لتطوير العمل بالوحدة أو أحد أنشطتها لتحسين الأداء ورفع الكفاية الإنتاجية بها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط الإجراءات.

(طبقا لقرار وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى رقم 95 لسنة 2017).

5. المؤهلات الأعلى والقدرة على إجادة لغات أجنبية والمعرفة بعلوم الحاسب الآلي وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية والاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث والمذكرات الفنية.

- تقدم جميع المستندات الموضحة بعالية من أصل و7 نسخ+مدمج على عدد (1).

خطوات التقديم لوظائف جامعة الإسكندرية

تقدم الطلبات باسم الدكتور/ رئيس جامعة الإسكندرية، وذلك على الطلب المعد لذلك لدى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالجامعة بمقر الإدارة العامة بالشاطبي- إدارة الموارد البشرية.

علما بأنه لن يلتفت إلى الطلبات التي وردت قبل الميعاد أو التي ترد بعد الموعد المحدد، كما ستستبعد الطلبات غير المستوفاة لشروط الإعلان.

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