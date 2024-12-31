الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

هجوم سيبراني يستهدف الخزانة الأمريكية والوزارة تستنجد بالكونجرس

وزارة الخزانة الأمريكية،
وزارة الخزانة الأمريكية، فيتو

شن هاكرز هجومًا سيبرانيًّا على الأنظمة الإلكترونية لـوزارة الخزانة الأمريكية.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن هاكرز يقال إنهم على صلة بالصين شنوا هجومًا سيبرانيًّا على الأنظمة الإلكترونية  لوزارة الخزانة الأمريكية.

هجوم سيبراني على وزارة الخزانة الأمريكية

وأوضحت الصحيفة أنها اطلعت على رسالة من وزارة الخزانة إلى الكونجرس الأمريكي، جاء فيها أن شركة BeyondTrust المتعاقدة مع الوزارة أبلغتها باختراق هاكرز لبعض الأنظمة التابعة للوزارة ووصولهم إلى وثائق معينة.

ويشار في الرسالة إلى أنه بعد الاختراق تم فصل المنظومة الالكترونية المتضررة عن الشبكة العامة. ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن الهاكرز لا يتمتعون بإمكانية الوصول إلى أنظمة الخزانة في الوقت الراهن.

وتتعاون وزارة الخزانة مع مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي في التحقيق في الحادث.

هجمات سيبرانية على مواقع البنية التحتية الأمريكية

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد اتهمت الصين في الفترة الأخيرة بشن هجمات سيبرانية على مواقع البنية التحتية الأمريكية، بما في ذلك اعتراض مكالمات هاتفية لبعض الساسة الأمريكيين، بمن فيهم الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وحسب وسائل الإعلام الأمريكية، فإن الهجمات نفذت من قبل جماعة Salt Typhoon للهاكرز، التي يزعم أنها على صلة بالحكومة الصينية.

وتجدر الإشارة إلى أن الصين نفت باستمرار صحة الاتهامات الأمريكية لها بشأن الهجمات السيبرانية على المؤسسات والشركات الأمريكية.

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