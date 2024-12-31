انهيار عقارات وغرق ميادين، ماذا فعلت نوة رأس السنة بشوارع الإسكندرية (صور)

لم تتوقف الأمطار الغزيرة هطولها على شوارع وميادين الإسكندرية على مدار ثلاثة أيام متواصلة، وذلك تزامنا مع نوة رأس السنة الميلادية وغرق بعض شوارعها بمياه الأمطار، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية والتسبب في انهيار بعض العقارات بالمحافظة.

وانتشرت سيارات الصرف الصحي والعاملين بها لرفع تراكمات مياه الأمطار من شوارع وميادين المحافظة وتطهير الشنايش والمطابق للأمطار لتصريف كميات المياه لمنع تعطل الحركة المرورية أمام السائقين والمواطنين.

كما شهدت بعض مناطق المحافظة وبالتحديد شرق ووسط المحافظة، انهيار أجزاء من عقار بمنطقة الجمرك دون وجود أى إصابات بشرية فى الأرواح، بينما فى وسط المحافظة استخراج الحماية المدنية أسرة مكونة من ثلاثة أفراد عن طريق استخدام السلم عقب انهيار سلم العقار.

ولم تتوقف الأمطار المتزامنة لنوة رأس السنة الميلادية من غرق بعض الطرق العامة والمناطق والتى منها منطقة العجمى والرابعة الناصرية وبعض مناطق شرق المحافظة واستخدام المواطنين الحواجز والألواح الخشبية للعبور عبر الطرق والدخول إلى منزلهم

كما تابعت المهندسة نهى خليفة رئيس حى شرق بالإسكندرية الهبوط الأرضى أمام العقار رقم ٥٢ شارع عبد اللطيف الصوفانى سيدي جابر، عقب تلقي بلاغ من غرفة عمليات المحافظة بوجود الهبوط انتقلت خليفة إلى الموقع برفقة الإدارات المعنية وتبين أن سبب الهبوط كسر بماسورة مياه، تم على الفور الإصلاح بمعرفة شركة مياه الشرب فرع الإبراهيمية وتم تأمين الهبوط بمعرفة مديرية الطرق ووضع طبقة أساس.



وانتشرت سيارات الصرف الصحي والعاملين بها فى شوارع وميادين المحافظة، وفقا لتعليمات اللواء محمود نافع رئيس الشركة، لرفع وكسح مياه الأمطار وتيسير الحركة المرورية أمام السائقين والمواطنين وتلبية كافة احتياجات وشكاوى المارة.

بينما كثف مسئولو ورؤساء الأحياء من تواجدهم في كافة الميادين والشوارع العامة بالتنسيق مع العاملين بشركة الصرف الصحى لكسح مياه الأمطار وتطهير الشنايش والمطابق وفقا لتعليمات الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية.

نظرا للتقارير الواردة من هيئة الأرصاد الجوية والتي أفادت بسوء الأحوال الجوية.

كما أعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة أمس الأثنين 30 ديسمبر بجميع المدارس الحكومية والخاصة، والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة.

يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

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