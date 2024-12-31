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رياضة

القناص يهز عرش صلاح، أيوب الكعبي هداف اللاعبين العرب في 2024

أيوب الكعبي، فيتو
أيوب الكعبي، فيتو

ساعات قليلة تفصلنا على نهاية عام 2024 مع انتصاف الموسم الكروي في الكثير من البلدان حول العالم، وشهد العام تألقا لافتا للاعبين العرب في الملاعب الأوروبية، على رأسهم الثنائي المصري محمد صلاح وعمر مرموش، بالإضافة لعدد هائل من نجوم المغرب.

أيوب الكعبي هداف العرب في 2024

لكن اللافت أن المهاجم المغربي المخضرم أيوب الكعبي، استطاع إنهاء عام 2024 متربعا على عرش صدارة اللاعبين العرب، بحسب شبكة "سوفا سكور".

ونجح مهاجم أولمبياكوس اليوناني في تسجيل 41 هدفا على مدار العام، سواء مع فريقه أو منتخب المغرب، وذلك خلال 54 مباراة.

وأشار المصدر إلى نجاح الكعبي في ترجمة 25% من الفرص التي أتيحت له إلى أهداف، مع بلوغ معدله هدف كل 4 تسديدات.

عدد أهداف محمد صلاح في 2024

وخلال عام 2024 وقبل ساعات من نهايته، فإن محمد صلاح سجل 33 هدفا خلال هذا العام في كل المسابقات سواء مع فريق ليفربول الإنجليزي أو مع منتخب مصر.

فقد أحرز 29 هدفا مع ليفربول، و4 أهداف مع منتخب مصر الوطني.

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