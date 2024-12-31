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حد فلح من العيلة، باسم يوسف يعلق على تتويج سيدات الأهلي بدوري المرتبط وتكريم أفضل اللاعبات

باسم يوسف يعلق على
باسم يوسف يعلق على تتويج سيدات الأهلي بدوري المرتبط،فيتو

نجح الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي أمس الإثنين، في الفوز على سبورتنج والتتويج ببطولة دوري المرتبط للمحترفين.

وتقدم فريق كرة السلة بالنادي الأهلي سيدات على نادي سبورتنج في الفترة الأولى بنتيجة ٢٣-٢١، بينما انتهت الفترة الثانية بتقدم القلعة الحمراء بنتيجة ٤١-٣٩.

وانتهت الفترة الثالثة بتقدم النادي الأهلي على نظيره نادي سبورتنج بنتيجة ٦٠-٥٥ بينما انتهت الفترة الرابعة والمباراة بفوز القلعة الحمراء بنتيجة ٨٤-٧٤.

وكرم الاتحاد المصري لكرة السلة أفضل اللاعبات بدوري المرتبط سيدات على مستوى فرق السيدات، وجاء كالتالي:
 

أحسن لاعبة رنيم الجداوي من الأهلي
الهدافة فريدة تامر من الصيد 
هدافة الثلاثية نادين سلعاوي من الأهلي
على مستوى فرق المرتبط
أحسن لاعبة حلا معتز من الأهلي
الهدافة هنيا ناصر من سموحة
هدافة الثلاثية حبيبة باسل من الأهلي

 

تعليق الإعلامي باسم يوسف

وعلق الإعلامي باسم يوسف على فوز الأهلي على سبورتنج والتتويج ببطولة دوري المرتبط للمحترفين وقال: "بنت أخويا فريدة تامر يوسف هدافة دوري السيدات". 
 

وأضاف على صفحته الشخصية بـ"فيس بوك": "ياسلاااام كان نفسي أقول طالعة لعمها، وعلى أيامي، وبتفكرني بشبابي والجو ده، لاني لعبت ناشئين في نادي الجزيرة لحد سن عشرين سنة لكن للأسف كنت دكة. اخيرا حد فلح رياضيا من العيلة".

يشار إلى أن مباريات دوري المرتبط يتم احتسابها بنقطتين في حين أن الفريق الأول «الكبار» يحتسب بـ3 نقاط، وفي حال فوز كل فريق بمباراة في المرتبط وأخرى في الكبار وحدث ذلك مع الفريق الآخر في مباريات الإياب، يتم الاحتكام لمباراة فاصلة على مستوى الكبار فقط.

حسم اللقب
وتغلب فريق ناشئات السلة تحت 16 سنة على فريق سبورتنج في إياب النهائي بنتيجة 58-23، أمس الإثنين، ليتوج الأهلي باللقب دون الانتظار لنتيجة الفريق الأول.

وكان الأهلي قد تغلب على سبورتنج ذهابا في مباراتي الفريق الأول والمرتبط، وكان يحتاج لفوز واحد من مباراتي اليوم للتتويج باللقب وهو ما حدث.

وحقق سبورتنج لقب دوري المرتبط للسيدات في العام الماضي بعد الفوز على الأهلي في النهائي.

بينما حقق الأهلي لقب دوري المرتبط للرجال 2024 بعد الفوز على الاتحاد السكندري في النهائي.

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