الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

أحمد الشرع يستعين بإرهابي مصري ويعينه جنرالا في الجيش السوري

صورة متداولة للإرهابي
صورة متداولة للإرهابي علاء محمد عبدالباقي، فيتو

أعلنت الإدارة السورية الجديدة، بقيادة أحمد الشرع، مؤخرًا، عن تعيينات عسكرية شملت عددًا من المقاتلين العرب بينهم مصري يدعى علاء محمد عبد الباقي، في مناصب قيادية ضمن الجيش السوري الجديد، بهدف دمج الجماعات المسلحة في الهيكل العسكري الجديد للبلاد.

الشرع يعين إرهابيا مصريا في الجيش السوري

وحسب وسائل إعلام محلية، من بين 50 تعيينًا عسكريًّا جديدًا جاءت بأوامر من أحمد الشرع، شمل 6 منها مقاتلين أجانب برتب عميد وعقيد، من بينهم عربيان، حيث جرى منح رتبة عميد للأردني عبد الرحمن حسين الخطيب، كما تم تعيين المصري علاء محمد عبد الباقي برتبة عسكرية ضمن التشكيلات الجديدة.

أحمد الشرع، فيتو
أحمد الشرع، فيتو

وقال مصدر عسكري سوري إن التعيينات العسكرية تعد "رمز تقدير" للمقاتلين الذين ساهموا في الإطاحة بنظام بشار الأسد، مشيرًا إلى أن الخطوة تهدف إلى تعزيز شرعية الجيش الجديد ومنح هؤلاء المقاتلين أدوارا رسمية في إعادة بناء الدولة.

وتأتي هذه التعيينات ضمن حملة أوسع أطلقها الشرع لإعادة هيكلة الجيش السوري الجديد، والتي شملت شخصيات من خلفيات وجنسيات متعددة، مما يعكس سعي الإدارة لتوسيع قاعدتها وإضفاء شرعية على حكمها في سوريا.

من هو علاء علاء محمد عبد الباقي

يشار إلى أن، علاء محمد عبد الباقي، متهما ضمن 11 آخرين فى قضية خلية جبهة النصرة الإرهابية إحدى مليشيات تنظيم القاعدة وتم معاقبة المتهمين بالسجن المؤبد للمتهم الأول، والسجن 15عاما لباقي المتهمين والمراقبة 5 سنوات، ومصادره أموال الشركة التي قاموا بتأسيسها وغلقها، فى القضية رقم 476 لسنة 2018 جنايات أمن دولة طوارئ أول طنطا والمقيدة برقم 240 لسنة 2018 جنايات طوارئ كلي غرب طنطا والمقيدة برقم 2606 لسنة 2018 كلي غرب طنطا.

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