الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

تعهد الرفيق إلى القيصر، زعيم كوريا الشمالية يدشن العام الجديد برسالة مهمة إلى بوتين

زعيم كوريا الشمالية،
زعيم كوريا الشمالية، فيتو

تمنى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في رسالة تهنئة بمناسبة العام الجديد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن يكون عام 2025 عام انتصار الجيش والشعب الروسي على "النازيين الجدد".

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، بعث برسالة تهنئة بمناسبة العام الجديد، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما تعهد بتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع روسيا.

وأشار كيم جونج أون، إلى العلاقات الدافئة بين روسيا وكوريا وشجاعة الجيش الروسي، مؤكدا في الرسالة: "الرفيق كيم جونج أون، يهنئ بحرارة بوتين، أقرب أصدقائه، بالعام الجديد، بالأصالة عن نفسه، وبالنيابة عن الشعب الكوري وجميع الجنود والضباط في القوات المسلحة، أرسل التهاني الحارة إلى الشعب الروسي الشقيق، وإلى جميع جنود الجيش الروسي الشجاع".

كما جاء في رسالة التهنئة: "تمنى الرفيق كيم جونج أون أن يكون العام الجديد 2025 عام النصر في القرن الحادي والعشرين، حيث سيهزم جيش وشعب روسيا جميع النازيين الجدد ويحقق نصرا عظيما، كما تمنى أيضا للرفيق فلاديمير بوتين تحقيق نجاح أكبر  بقيادة الدولة".

وفي وقت سابق، بعث الرئيس بوتين برسالة تهنئة إلى زعيم كوريا كيم جونغ أون بمناسبة العام الجديد المقبل، حيث أعرب عن ثقته في تعزيز التعاون وبذل الجهود لمواجهة التهديدات والتحديات الحديثة.

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