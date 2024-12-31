رئيس الوزراء يسلم اليوم عقود وحدات مشروع "أرابيسك" بسور مجرى العيون

يسلم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، عقود عدد من الوحدات السكنية بمشروع "أرابيسك" ضمن منطقة سور مجرى العيون، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير المناطق غير الآمنة وتحسين جودة حياة المواطنين.

ويأتي هذا التسليم كجزء من خطة الدولة لإعادة إحياء المناطق التراثية، حيث تم تطوير منطقة سور مجرى العيون وفقًا لأحدث المعايير الهندسية، مع الحفاظ على الطابع التاريخي للمنطقة.

ومن المقرر أن يعقب تسليم العقود، قيام رئيس الوزراء بجولة تفقدية لعدد من المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان في قطاعات مختلفة، لمتابعة معدلات التنفيذ، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون يهدف إلى تحويلها إلى منطقة حضارية متكاملة، تضم وحدات سكنية ومشروعات خدمية وترفيهية، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.