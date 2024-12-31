الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب لعام 1446 هجريا، اليوم

هلال شهر رجب،فيتو
هلال شهر رجب،فيتو

تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رجب لعام 1446 هجريًا، بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء الموافق 29 من شهر جمادى الآخرة - 31 من يناير 2024، وذلك بواسطة اللجان الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية.

استطلاع هلال شهر رجب لعام 1446 هجريا

ومن المقرر أن تعلن الدار عن نتيجة استطلاع الهلال عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".


 موعد غرة شهر رجب 

ومن جانبه، أعلن الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن هلال شهر رجب لعام 1446 هجريا يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران صباح يوم الثلاثاء الموافق 2024/12/31م (يوم الرؤية).

رؤية هلال شهر رجب

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 28 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 24 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (23: 29) دقيقة,أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (16: 41 دقيقة).

وقال رابح إنه بذلك تكون غرة شهر رجب 1446 هـ فلكيًا يوم الأربعاء 2025/1/1م.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استطلاع هلال شهر رجب القومي للبحوث الفلكية هلال شهر رجب دار الإفتاء رؤية هلال شهر رجب شهر رجب غرة شهر رجب

مواد متعلقة

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب لعام 1446هجريًا، غدًا

الإفتاء توضح مدى جواز العمل بالأحاديث الواردة في صيام شهر رجب

فتح دمشق وتحرير الأقصى، شهر رجب مفتاح النصر في التاريخ الإسلامي

ما حكم العتيرة " ذبيحة شهر رجب ؟ الإفتاء تجيب
ads

الأكثر قراءة

أحمد الشرع يستعين بإرهابي مصري ويعينه جنرالا في الجيش السوري

كامل الوزير يكشف مفاجأة عن ممدوح حمزة

أسماء المصابين في حادث انقلاب أتوبيس سياحي بطريق السويس

سجل مليان مخالفات، الكشف عن كارثة للأتوبيس السياحي الذي انقلب بطريق السويس

كامل الوزير: إحنا دلوقتي بنصنع الدولار بهذه الطريقة

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا

كامل الوزير: الرئيس السيسي بياخد التمام يوميا وبيدينا حلول خارج الصندوق

الجيش الليبي يسيطر على معسكر "تيندي" بعد محاولات مشبوهة لزعزعة استقرار الجنوب (فيديو)

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج 2025، مفاجآت في انتظار مواليد برج الجدي

الصين تعلن اكتمال بناء أطول نفق في العالم (فيديو)

القبض على مدرب كرة قدم بتهمة اغتصاب ابنته والتسبب في حملها

أسعار الجبنة بمناسبة رأس السنة في الهايبر ماركت (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الإثنين 30/12/2024

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الاثنين

كم سجل سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الإثنين 30/12/2024 ؟

سعر النحاس بالأسواق اليوم الاثنين 30/ 12/ 2024

المزيد

انفوجراف

رسائل وزير الداخلية خلال اجتماعه مع مساعديه استعدادا لأعياد الميلاد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 31 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

من خواطر الشعراوي، هؤلاء يكون للشيطان سلطان عليهم (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية