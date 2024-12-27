أخبار مصر: تفاصيل مأساوية في وفاة أسرة بحريق شقة المنيب، مسدس "الشرع" يثير الجدل بدولتين، ارتفاع الذهب، الجزيري يفضح الزمالك

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

اليوم، فتح باب التظلم للراسبين بوظائف سائق بهيئة الأبنية التعليمية

يتيح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الجمعة، التظلم للمتقدمين لوظيفة سائق بهيئة الأبنية التعليمية ولمدة أسبوعين على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

بعد زلزال أمس والفشل في إدارته، خبير يحدد موعدا محتملا لانفجار سد النهضة الإثيوبي

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن حدثين هامين في إثيوبيا أحدهما خاص بسد النهضة والآخر بالقرب منه، مما يهدد السد الإثيوبي.

رسالة أم عدم ثقة، جدل بسبب "مسدس الشرع" خلال لقائه مع وفد عراقي (فيديو وصور)

بمسدس على خصره، هكذا أثار قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، الجدل خلال لقائه رئيس جهاز المخابرات العراقية حميد الشطري، اهتماما واسعا على مواقع التواصل.

تربص وتعمد ومش هنسكت، بيان عاجل من المصري ضد حكام مباراة الأهلي

أعلن مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي احتجاجه الشديد على القرارات التحكيمية لطاقم تحكيم مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي والتي جمعته بالنادي الأهلي.

قبل ترحيله للدخيلة في 3 قضايا، اكتشاف حكم جديد على حمو بيكا لصالح هاني شاكر بعد ضبطه في الزمالك

تعرض الأجهزة الأمنية بالقاهرة مطرب المهرجانات حمو بيكا غدا السبت على للنيابة العامة للمعارضة على حكم صادر ضده لصالح المطرب هاني شاكر، حيث تم حجزه بقسم شرطة الزمالك عقب ضبطه أمس وبالكشف عليه تبين أنه هارب من 3 أحكام قضائية من بينها حكم لصالح المطرب هاني شاكر.

فتح تحقيق ضد سارة نتنياهو بتهمة عرقلة سير العدالة يغضب زوجها واليمين الإسرائيلي

أمرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، أمس الخميس، بفتح تحقيق ضد سارة زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد نشر تحقيق استقصائي يتهمها بعرقلة العدالة في إسرائيل.

انخفاض جديد بالحرارة وأمطار رعدية ورياح، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم

تقلبات جوية شديدة تشهدها البلاد، اليوم الجمعة، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

الذهب يستبق العام الجديد بمكاسب أسبوعية، وهذا ما وصلت إليه الأونصة

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة لكنها تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية وسط ترقب الأسواق لمؤشرات حول اتجاهات الاقتصاد الأمريكي في ظل إدارة الرئيس القادم دونالد ترامب واستراتيجية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في شأن أسعار الفائدة في عام 2025.

أسر أول جندي كوري شمالي في حرب أوكرانيا، صمت في موسكو وبيونج يانج

أعلنت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أن الجيش الأوكراني أسر جنديًّا كوريًّا شماليا بعد إصابته خلال قتاله إلى جانب القوات الروسية في الحرب الدائرة بين موسكو وكييف.

الأطباء: أوضاع الأطباء المالية تسير من سيئ إلى أسوأ

قال الدكتور عبد الرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه برفع رواتب الأطباء منذ عامين لكن لم يتم تطبيق هذا الأمر حتى الآن، مؤكدًا أن أوضاع الأطباء المالية تسير من سيء لأسوأ.

إصابة 18 إسرائيليا خلال التدافع نحو الملاجئ بعد إطلاق صاروخ يمني وتوقع الحركة بمطار بن جوريون

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، اعتراضه صاروخًا باليستيًّا أطلق من اليمن قبل دخوله إلى المجال الجوي للبلاد.

كان بيلعب، العناية الإلهية تنقذ طفلا من حريق شقة المنيب وهذه حصيلة الضحايا النهائية (صور)

أنقذت العناية الإلهية الطفل “رحيم. إ” 13 عاما، من الموت حرقا مع أسرته في شقة المنيب، حيث وقع الحادث أثناء لعبه في الشارع، كما نقل أحد ضحايا الحريق إلى مستشفى أم المصريين.

إذا لم تستح فاصنع ما شئت، رسالة غامضة من الجزيري بعد أزمته مع الزمالك

نشر التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك ستوري عبر صفحته الرسمية على إنستجرام، ستوري مثيرًا للجدل بعد الإنذار الذي قدمه لمجلس إدارة الأبيض بسبب مستحقاته المتأخرة.

اليوم، قطع المياه عن بعض مناطق فيصل بالجيزة لمدة 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق: "طريق إسكندرية الصحراوي - منشية البكاري - الطوابق فيصل - كفر غطاطي - اللبيني ومتفرعاته - آخر فيصل من الرماية حتى المريوطية - حدائق الأهرام القديمة - کرداسة"، لمدة ٦ ساعات، بدءًا من الساعة الثانية عشر مساء اليوم الجمعة الموافق ٢٧/ ١٢ / ٢٠٢٤ حتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ٢٨/ ١٢/ ٢٠٢٤.

الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية تصوت اليوم على عزل الرئيس المؤقت

من المقرر أن تعقد الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيس المؤقت هان دوك سو، اليوم الجمعة، وفق ما أفادت وكالة أنباء "يونهاب".

تفاعل النجوم مع جريمة مقتل الإعلامية عبير رحال على يد زوجها بالمحكمة (صور)

تفاعل نجوم الفن اللبناني مع الجريمة المروعة التي هزت محكمة شحيم الشرعية في لبنان، حيث أقدم زوج على إطلاق النار على زوجته الإعلامية عبير رحال.

بـ 14 محافظة، الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 34 مسجدا جديدا

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح ٣٤ مسجدًا جديدًا اليوم الجمعة ٢٥ من جمادى الآخرة ١٤٤٦ من الهجرة، الموافق ٢٧ من ديسمبر ٢٠٢٤م، في مختلف المحافظات، ١٧ مسجدًا منها بنظام الإحلال والتجديد، و١٧ مسجدًا صيانة وتطوير.

المعاينة الأولية تكشف سبب حريق شقة المنيب ومفاجأة عن طريقة وفاة الضحايا

كشفت المعاينة الأولية لفريق المعمل الجنائي بمديرية أمن القاهرة، أن حريق شقة سكنية بالمنيب بدائرة قسم شرطة الجيزة كان بسبب ماس كهربائي داخل إحدى حجر الشقة.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في الدوري الإنجليزي والكرة النسائية وخليجي 26

مواعيد مباريات اليوم.. تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في عدد من الدوريات علي رأسهم الدوري الانجليزي والدوري المصري للكرة النسائية وخليجي 26.

اليوم، قطع المياه عن عدد من المناطق في الدقهلية لمدة 9 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الدقهلية، انقطاع المياه لمدة 9 ساعات اليوم الجمعة.

كسر لعنة الكريسماس وضرب عصفورين بحجر، محمد صلاح يتوهج في جولة البوكسينج داي

لعب النجم المصري محمد صلاح، دورًا معتادًا في فوز ليفربول على ليستر سيتي (3-1)، مساء الخميس، في مباراة أقيمت بملعب أنفيلد، ضمن الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جريئة وتتجاوز الحدود التقليدية، ملابس من الفقاعات البلاستيكية للاحتفال برأس السنة (فيديو)

أطلقت الشركة البيلاروسية ZNWR خط أزياء جديد في أعياد الميلاد لملابس مصنوعة من الفقاعات البلاستيكية الشفافة مما أثار الجدل.

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