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حوادث

المعاينة الأولية تكشف سبب حريق شقة المنيب ومفاجأة عن طريقة وفاة الضحايا

حريق شقة المنيب،فيتو
حريق شقة المنيب،فيتو

كشفت المعاينة الأولية لفريق المعمل الجنائي  بمديرية أمن القاهرة، أن حريق شقة سكنية بالمنيب بدائرة قسم شرطة الجيزة كان بسبب ماس كهربائي داخل إحدى حجر الشقة.

 وأوضح الفحص أيضًا أن الضحايا توفوا نتيجة الاختناق، حيث راح ضحيتها 4 أفراد وإصابة آخر جميعهم من أسرة واحدة.

وحصلت فيتو على أسماء ضحايا حريق شقة في المنيب والذين توفوا متأثرين بالحروق، وهم: فايزة أحمد 65 عامًا - ربة منزل، وابنتها همت. م" 40 عامًا، تمارا.إ، 4 سنوات ابنة الثانية، يسر.إ‘ 6 سنوات.

 

وتم نقل “علي م”، 41 عامًا – قهوجي ونجل الأولى إلى العناية المركزة بمستشفى أم المصريين لخطورة حالته.

بينما أنقذت  العناية الإلهية  الطفل “رحيم. إ”  13 عامًا، من الموت حرقا مع أسرته في شقة المنيب، حيث وقع الحادث أثناء لعبه في الشارع.


وتلقى هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بلاغا من الأهالي، يفيد باندلاع حريق هائل وتصاعد أدخنة كثيفة من داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة المنيب، وعلى الفور انتقل الرائد إسلام عكاشة، معاون المباحث، ترافقه قوات الحماية المدنية بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وتم فرض كردون أمني في موقع الحريق  والسيطرة عليه ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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أسماء المتوفين في حريق شقة بالمنيب

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المعمل الجنائي أمن القاهرة بمنطقة المنيب قسم شرطة الجيزة ماس كهربائي

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