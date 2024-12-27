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حوادث

قبل ترحيله للدخيلة في 3 قضايا، اكتشاف حكم جديد على حمو بيكا لصالح هاني شاكر بعد ضبطه في الزمالك

حمو بيكا، فيتو
حمو بيكا، فيتو

تعرض الأجهزة الأمنية بالقاهرة مطرب المهرجانات حمو بيكا غدا السبت على للنيابة العامة للمعارضة على حكم صادر ضده لصالح المطرب هاني شاكر، حيث تم حجزه بقسم شرطة الزمالك عقب ضبطه أمس وبالكشف عليه تبين أنه هارب من 3 أحكام قضائية من بينها حكم لصالح المطرب هاني شاكر.

 

ضبط مؤدي المهرجانات حمو بيكا

وكان مصدر مطلع  كشف أنه تم ضبط مؤدي مهرجانات حمو بيكا بدائرة قسم شرطة الزمالك، هاربًا من ٣ أحكام  قضايا تراخيص بمنطقة الدخيلة في الإسكندرية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وأشار المصدر أنه من المقرر ترحيل المتهم لقسم شرطة الدخيلة لتنفيذ الأحكام القضايا بمديرية أمن الإسكندرية والتحقيق معه من قبل النيابة العامة هناك.

وأوضح المصدر أنه تم اكتشاف هذه الأحكام على المطرب عقب ضبطه من قبل رجال المرور مستقلًّا سيارة بوسط البلد عليها لوحة “تجارية” بأحد شوارع منطقة الزمالك، وباستيقافها تبيّن أن بداخلها مؤدي المهرجانات، وبسؤاله عن السيارة قال إنها جديدة.

وأضافت التحريات أنه بالكشف عن اسمه تبيّن هروبه من ثلاثة أحكام.

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حمو بيكا للنيابة العامة المطرب هاني شاكر

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