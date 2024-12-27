الجمعة 27 ديسمبر 2024
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اليوم، قطع المياه عن عدد من المناطق في الدقهلية لمدة 9 ساعات

قطع المياه، فيتو
قطع المياه، فيتو

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الدقهلية، انقطاع المياه لمدة 9 ساعات اليوم الجمعة.

 

مواعيد انقطاع المياه

وأوضحت مياه الدقهلية انقطاع المياه من الساعة 8:00 مساء اليوم الجمعة حتى الساعة 5:00 صباح غد السبت.

وأشارت إلى أن الأماكن المستهدفة بانقطاع المياه اليوم الجمعة كالتالي:


▪️ حي غرب المنصورة 
▪️ جزء من حي شرق المنصورة 
▪️ جزء من مدينة طلخا 
▪️ جزء من مركز المنصورة

ويأتي ذلك لقيام الشركة بأعمال تطهير بمرفق مياه ميت خميس طبقا لخطة التطهير الدورية.

 

تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لهذه المدة.

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