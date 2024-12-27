بعد زلزال أمس والفشل في إدارته، خبير يحدد موعدا محتملا لانفجار سد النهضة الإثيوبي

سد النهضة، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن حدثين هامين في إثيوبيا أحدهما خاص بسد النهضة والآخر بالقرب منه، مما يهدد السد الإثيوبي.

كتب “شراقي” عبر صفحته الشخصية بـ"فيس بوك" تحت عنوان “تشغيل متقطع لـتوربينات سد النهضة” وقال: "توقف التوربينات عن العمل لمدة 100 يوم متصلة ظلت فيها مياه النيل الأزرق تتدفق من خلال بوابات المفيض العلوى. وعادت للعمل لساعات في 14، 24 ديسمبر الجارى، مع غلق بوابات المفيض العلوية.



وأضاف: "إيراد النيل الأزرق عند سد النهضة حاليًّا حوالي 40 مليون م3/يوم تكفى لتشغيل توربينين فقط أقل من 10 ساعة لكل منها، وفى حالة تشغيل أحد التوربينين الآخرين فسوف يسحب من المخزون الأصلى للبحيرة الذى ظل ثابتا فى الأشهر الماضية 60 مليار م3 عند مستوى 638 مترًا فوق سطح البحر منذ 5 سبتمبر الماضي".

وعن الحدث الثاني كشف أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن الزلزال الذي ضرب إثيوبيا أمس الخميس، يعد أعلى نشاط زلزالي في إثيوبيا خلال 10 سنوات.



وقال: "وقع زلزال مساء يوم 26 ديسمبر 2024 الساعة 6:28 م بتوقيت القاهرة بقوة 4.5 درجة وعمق 10 كم فى الأخدود الاثيوبى على بعد 150 كم شرق أديس أبابا، 600 كم من سد النهضة، والثالث خلال الأسبوع الجاري حيث سبقه زلزالان فى 21، 23 ديسمبر 2024 في نفس المكان بقوة 4.4، 4.6 درجة، على الترتيب وبذلك يصل عدد الزلازل هذا العام في إثيوبيا ومحيطها 41 زلزال أقوى من 4 درجات أشدها 5.2 درجة في 6 أكتوبر الماضي، مسجلًا بذلك أعلى رقم خلال العشر سنوات الأخيرة، وكان المتوسط قبل بدء التخزين فى سد النهضة 2020 حوالي 5 زلازل/سنة، وبلغ 38 زلزالًا فى 2023".



وتابع: "سد النهضة به حاليا 60 مليار متر مكعب، يعادل 60 مليار طن وهذا يشكل وزنًا كبيرًا على القشرة الأرضية الهشة جيولوجيا فى إثيوبيا نتيجة وجود الأخدود الأفريقى الذى يقسم اثيوبيا نصفين، وهى أكثر المناطق الإفريقية تعرضًا للزلازل والبراكين.



واختتم: "الزلازل الحالية ضعيفة إلى متوسطة تأثيرها أقل على سد النهضة نظرًا للمسافة 600 كم أو القوة الضعيفة، إلا أنه قد يحدث ما هو أشد وأقرب، ففى مايو 2023 وقع زلزال على بعد 100 كم فقط من سد النهضة ولكنه كان ضعيفًا بقوة 4.4 درجة، تكرار الزلازل بقوة أكبر وأقرب من سد النهضة يمكن أن يؤثر عليه خاصة بعد أن اكتمل الملء وأصبح قنبلة مائية قابلة للانفجار، ليس بالضرورة أن تنفجر الآن، وقد تمتد لسنوات ولكن الخطر أصبح دائما طوال الوقت يزداد فى موسم الفيضان (يوليو – سبتمبر).

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