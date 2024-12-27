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اقتصاد

الذهب يستبق العام الجديد بمكاسب أسبوعية، وهذا ما وصلت إليه الأونصة

أسعار الذهب، فيتو
أسعار الذهب، فيتو

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة لكنها تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية وسط ترقب الأسواق لمؤشرات حول اتجاهات الاقتصاد الأمريكي في ظل إدارة الرئيس القادم دونالد ترامب واستراتيجية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في شأن أسعار الفائدة في عام 2025.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2632.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00.24 بتوقيت جرينتش. وارتفع المعدن النفيس 0.45 في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.


كما لم تشهد العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيرا يذكر عند 2653.00 دولارا.

ومن المتوقع أن يكون التداول ضعيفا مع اقتراب نهاية العام.

وأظهرت بيانات أمس الخميس أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة انخفض الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في شهر، مما يشير إلى متانة سوق العمل وهو ما من المرجح أن يضع ضغوطا على البنك المركزي الأميركي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قصفت إسرائيل أهدافا مرتبطة بجماعة الحوثي في اليمن أمس الخميس، بما في ذلك مطار صنعاء الدولي. وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن ستة أشخاص على الأقل قتلوا.

وعادة ما يُنظر للذهب على أنه أداة للتحوط في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية والتضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الأصل الذي لا يدر عوائد.

وارتفع الذهب 28 في المئة منذ بداية العام وحتى الآن وبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2790.15 دولار في 31 أكتوبر، بدعم من تخفيضات الفائدة وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

وتتأهب الأسواق لتحولات سياسية كبيرة، تتضمن تعريفات جمركية، وتقليل القيود التنظيمية، وتعديلات ضريبية، في عام 2025 مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 29.80 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.4 في المئة إلى 939.69 دولار، وزاد البلاديوم 0.19 في المئة إلى 926.64 دولار.
 

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