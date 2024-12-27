اليوم، فتح باب التظلم للراسبين بوظائف سائق بهيئة الأبنية التعليمية

يتيح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الجمعة، التظلم للمتقدمين لوظيفة سائق بهيئة الأبنية التعليمية ولمدة أسبوعين على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

خطوات التظلم على نتيجة الاختبارات الإلكترونية

ولمعرفة كيفية التظلم على الاستبعاد من كشوف المتقدمين يجب القيام بما يلي:

1- يحق للمتقدم لشغل الوظيفة أن يتظلم إلى الوزير المختص.

2- يتم التقدم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من عدم إدراج اسمه ضمن قوائم الناجحين أو من ترتيبه في هذه القوائم المبدئية.

3- تسجيل التظلم عبر بوابة الوظائف الحكومية عبر هذا الرابط.

4- يقدم التظلم خلال أسبوعين من تاريخ إعلان القوائم أو علم المتقدم بها.

5- يتم سداد الرسم المنصوص عليه فى المادة 77 من القانون.

6- يتم بحث التظلم من خلال قاعدة بيانات الامتحان والمستندات المقدمة من المتظلم.

7- يعلن الجهاز نتيجة فحص التظلم على موقع بوابة الوظائف الحكومية سواء برفض التظلم مع بيان أسباب الرفض أو بقبوله وأحقية المتظلم فى وجوده ضمن قائمة الناجحين أو بتعديل ترتيبه فيها وذلك كله فى مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من اليوم التالى لانقضاء المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

ويرسل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى الوحدة المعنية بيانًا معتمدًا من الوزير المختص بالترتيب النهائي للمتقدم لشغل وظائفها مرفقًا به كل المستندات المطلوبة، ويحق لإدارة الموارد البشرية بالجهة أن تطلب من المرشح للتعيين استيفاء أى مستندات أو بيانات لازمة عن طريق بريده الإلكترونى الموضح باستمارة تقدمه للتعيين، وبموجب إخطار مسجل مصحوب بعلم الوصول على محل إقامته الثابت فى الاستمارة ويعتبر الترشح لاغيًا فى حالة عدم استيفاء البيانات المطلوبة خلال 15 يومًا من تاريخ إخطار المرشح بطلبها.

ويُعرض أمر الترشح على لجنة الموارد البشرية في أول اجتماع تالٍ لها للنظر في تعيين المرشحين في الوظائف المعلن عنها، بعد التحقق من استيفائهم شروط شغل هذه الوظائف.

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لخوض مسابقة شغل وظائف عن طريق التعيين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، اليوم الخميس، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية

وحول خطوات الاستعلام عن موعد امتحانات وظائف هيئه

بموقع بوابة الوظائف الحكومية، فإنها تتضمن ما يلي:

1- الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية من خلال الدخول على الرابط هنا.

2- يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع.

3- تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها/ وظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

4- يتم الدخول على وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها بعد إدخال الرقم القومي ورقم الطلب.

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

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