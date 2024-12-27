جريئة وتتجاوز الحدود التقليدية، ملابس من الفقاعات البلاستيكية للاحتفال برأس السنة (فيديو)

أطلقت الشركة البيلاروسية ZNWR خط أزياء جديد في أعياد الميلاد لملابس مصنوعة من الفقاعات البلاستيكية الشفافة مما أثار الجدل.

وتشتهر العلامات التجارية في عالم الأزياء بتقديم تصاميم جريئة تتجاوز الحدود التقليدية، إلا أن بعض الأفكار تكون شديدة الغرابة لدرجة تبدو معها سخيفة.

فساتين وجاكيتات مصنوعة من الفقاعات البلاستيكية

ومن أبرز الأمثلة على ذلك، مجموعة الملابس الأخيرة التي أطلقتها العلامة التجارية البيلاروسية ZNWR، والتي تضم فساتين وجاكيتات مصنوعة بالكامل من الفقاعات البلاستيكية.

تم اكتشاف هذه التصاميم في متجر ZNWR الواقع في مركز "دانا مول" في العاصمة مينسك، حيث لفتت انتباه مستخدم TikTok، يانا، التي قامت بنشر مقطع فيديو يظهر هذه الملابس الغريبة.

سرعان ما انتشر الفيديو ليحقق أكثر من 100,000 مشاهدة، وتضمن الفيديو عرض فستان شفاف مصنوع من الفقاعات البلاستيكية بسعر 280 روبل بيلاروسي (حوالي 86 دولارًا) وجاكيت بسعر 380 روبلًا بيلاروسيًّا (حوالي 116 دولارًا).

ليست مجرد فكرة عابرة

في الفيديو، قالت يانا مازحة: "الفتيات، إذا كنتن تبحثن عن فستان، إليكن هذا!"، وأظهرت الملابس الفريدة مع أسعارها لتثبت أن الأمر ليس مجرد مزحة.

ورغم جهود يانا في تقديم الفيديو بطريقة فكاهية، إلا أن العديد من المشاهدين اعتقدوا أن التصاميم ليست حقيقية، واعتبروها مجرد فكرة فكاهية، متسائلين عما إذا كانت الفقاعات الكبيرة يمكن أن تنفجر كما هو الحال مع الفقاعات البلاستيكية المعتادة.

لكن المفاجأة كانت أن هذه الملابس ليست مجرد فكرة عابرة، بل هي جزء من سلسلة محدودة تشمل 20 فستانًا و20 جاكيتًا فقط. ما يعني أنه إذا كنت تفكر في شراء أحد هذه التصاميم الفريدة، فعليك الإسراع.

أزياء للأشخاص الذين يبحثون عن التميز

وفي منشور على حسابها الرسمي في إنستجرام، أكدت ZNWR أن هذه المجموعة تم تصميمها خصيصًا للأشخاص الذين يرغبون في ارتداء شيء فريد وغير تقليدي في احتفالات رأس السنة.

وجاء في المنشور: "بينما يسيطر المخمل والساتان في احتفالات رأس السنة، يمكن لأولئك الذين يريدون الخروج عن السياق العام أن يعبروا عن أنفسهم من خلال ملابسهم".

وبسبب تصاميمها الغريبة والجريئة، تم وصف ZNWR مؤخرًا بأنها "بالنسياجا بيلاروسيا"، في إشارة إلى العلامة التجارية الإسبانية الشهيرة التي تشتهر بإطلاق تصاميم غريبة، وإن كانت باهظة الثمن.

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