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أخبار مصر

الأطباء: أوضاع الأطباء المالية تسير من سيئ إلى أسوأ

أطباء، فيتو
أطباء، فيتو

قال الدكتور عبد الرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه برفع رواتب الأطباء منذ عامين لكن لم يتم تطبيق هذا الأمر حتى الآن، مؤكدًا أن أوضاع الأطباء المالية تسير من سيء لأسوأ.

 

تحسين أجور الأطباء

وتابع: أنه لا توجد خطوات حقيقية لتحسين أجور الأطباء التي تحولت لوضع كارثي خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن  تحسين أجور الأطباء في حاجة إلى أموال طائلة.

 

أقل رواتب في العالم

وأضاف خلال حديثه ببرنامج “المحاور” الذي يقدمه الإعلامي فهمي بهجت بقناة “الشمس” أن رواتب الأطباء من أقل الرواتب في العالم، ويعملون تحت ضغط، مشيرًا إلى أن  قانون المسؤولية الطبية أنصف الاطباء فقط في اسمه فقط، ولكن في مضمونه لم ينصفهم.
 

نقابة الأطباء: الدعوة لجمعية عمومية طارئة بسبب قانون المسؤولية الطبية

ولفت إلي أن إنشاء لجنة لتحديد المسؤولية الطبية التي جاءت في قانون المسؤولية الطبية  كان أمرًا هامًا، وهذا من الأشياء التي كانت مطلوبة من قبل الأطباء، متوقعًا أن تراجع الحكومة هذا القانون، وإجراء عليه الكثير من التعديلات، خاصة وأن مطالب الأطباء تحتوي على العديد من المنطق.

وتابع: أن نقابة الأطباء قامت بالدعوة إلى جمعية العمومية ليس من أجل إثبات موقف، ولكن لكي يعبر الأطباء عن رأيهم في هذا القانون.

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وأشار إلى إلى أن المنظومة الطبية ستكون منظومة طاردة، حال  تنفيذ قانون المسؤولية الطبية بشكله الحالي، فالكثير من الأطباء قد يبتعدون عن ممارسة مهنة الأطباء، والاكتفاء بالتدريس فقط.

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