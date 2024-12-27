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رياضة

مواعيد مباريات الجمعة في الدوري الإنجليزي والكرة النسائية وخليجي 26

أرسنال،فيتو
أرسنال،فيتو

مواعيد مباريات اليوم.. تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في عدد من الدوريات علي رأسهم الدوري الانجليزي والدوري المصري للكرة النسائية وخليجي 26 وجاءت مواعيد المباريات كالتالي:

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

برايتون ضد برينتفورد - 9:30 مساء - beIN SPORTS 2.
أرسنال ضد إيبسويتش تاون - 10:15 مساء - beIN SPORTS 1.

 

مباريات خليجي 26

الكويت ضد قطر  - 4:30 مساء -  AD Sports 2 HD.
الامارات ضد عمان - 4:30 مساء - AD Sports 1 HD.

 

الدوري المصري الممتاز - سيدات

المقاولون ضد البنك الاهلي - 2:30 عصرًا 
المصري ضد بيراميدز - 2:30 عصرًا
الزمالك ضد إنبي - 2:30 عصرًا
المعادي واليخت ضد الاتحاد السكندري - 2:30 عصرًا
الأهلي ضد الطيران - 2:30 عصرًا
زد ضد بالم هيلز - 2:30 عصرًا

الدوري البرتغالي 

أروكا ضد جل فيسنتي - 10:15 مساءً

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مواعيد مباريات اليوم الدوري الانجليزي الدوري المصري خليجي 26 أرسنال ضد إيبسويتش تاون مباريات خليجي 26

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