الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية تصوت اليوم على عزل الرئيس المؤقت

من المقرر أن تعقد الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيس المؤقت هان دوك سو، اليوم الجمعة، وفق ما أفادت وكالة أنباء "يونهاب".



وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق في التاريخ الدستوري للبلاد التي يقدم فيها اقتراح عزل رئيس مؤقت إلى جلسة عامة للتصويت عليه.

وقدم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، اقتراح عزل الرئيس المؤقت وعرضه في جلسة برلمانية عامة يوم الخميس.

وجاءت هذه الخطوة بعد وقت قصير من إعلان هان أنه لن يمضي قدما في عملية تعيين قضاة في المحكمة الدستورية حتى تتوصل الأحزاب المتنافسة إلى تسوية سياسية.

ويقول حزب سلطة الشعب الحاكم إنه من أجل تمرير اقتراح عزل الرئيس المؤقت، لا بد من موافقة ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية المكونة من 300 عضو، كما هو الحال بالنسبة للرئيس.

ومع ذلك، تجادل المعارضة بأن عدد الأصوات المطلوبة لتمرير اقتراح العزل هو 151 صوتا كما هو الحال بالنسبة لأعضاء مجلس الوزراء.

وفي حال تمرير قرار العزل في البرلمان، فسيتم تعليق مهام هان، وسيتولى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية تشوي سانغ موك منصب الرئيس المؤقت.

وبدأت أزمة سياسية في كوريا الجنوبية مطلع ديسمبر الجاري، عندما فرض الرئيس يون سيوك يول، المعزول حاليا، الأحكام العرفية للمرة الأولى منذ 45 عاما في البلاد قبل أن يتراجع تحت ضغط البرلمان.

وأثارت خطوة الرئيس، التي جاءت في أوج أزمة سياسية بينه وبين المعارضة حول الميزانية، احتجاجات شعبية تطالبه بالتنحي عن الحكم.

وفي 14 ديسمبر، صوت البرلمان على عزل يون، وتم تعليق عمله، لكن يتوجب أن تصادق المحكمة الدستورية على فصله في غضون 180 يوما.

إلا أن الرئيس المؤقت، رفض الموافقة على تعيين 3 قضاة مرشحين لشغل مقاعد هيئة المحكمة الدستورية المكونة من 9 أعضاء، وهو ما يؤدي إلى تعطيل إجراءات عزل يون.

ويسعى حزب المعارضة الديمقراطي الآن إلى عزل هان أيضًا.

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