تفاعل النجوم مع جريمة مقتل الإعلامية عبير رحال على يد زوجها بالمحكمة (صور)

الإعلامية عبير رحال، تفاعل نجوم الفن اللبناني مع الجريمة المروعة التي هزت محكمة شحيم الشرعية في لبنان، حيث أقدم زوج على إطلاق النار على زوجته الإعلامية عبير رحال.

تفاصيل مقتل الإعلامية اللبنانية عبير رحال

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن "ظهر أمس وقعت جريمة مروعة، في محكمة شحيم الشرعية، حيث أقدم المدعو ( خ.م.) من بلدة كترمايا، على إطلاق النار على زوجته الإعلامية عبير رحال، من بلدة داريا، داخل المحكمة على خلفية مشاكل شخصية بين الطرفين، ما أدى الى وفاتها على الفور، وقد حضرت القوى الأمنية وبوشرت التحقيقات.

وأطلق مسعود، وهو من بلدة كترمايا، النار على زوجته عبير رحال، من بلدة داريا، داخل محكمة شحيم، ما أدى إلى قتلها فورًا.

وكانت الإعلامية اللبنانية عبير رحال، قد تقدمت بدعوى خلع ضد زوجها، وحدد القضاء اللبناني موعد الجلسة الشهر المقبل، لكن أثناء تواجدهما في المحكمة أقدم زوجها خليل مسعود، على إطلاق الرصاص عليها فأرداها قتيلة أمام المبنى، وفر إلى جهة مجهولة.

وبعد ارتكابه الجريمة "المروعة"، ظهر مسعود في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع "فيسبوك، تناول فيه خلافاته مع زوجته الراحلة.

وأشار إلى مشكلات مالية مرتبطة بعملهما في موقع إلكتروني محليّ يدّعي تأسيسه.

فيديو يظهر خليل مسعود قبل إنتحاره بعد أن قتل زوجته الاعلامية عبير رحال بطلقة نارية في الرأس داخل المحكمة الشرعية في شحيم! pic.twitter.com/DT1zhUnNWL — Lebanon Debate (@lebanondebate) December 26, 2024

وقال مسعود في الفيديو: "عندما تشاهدون هذا الفيديو سأكون قد رحلت عن هذه الدنيا"، مضيفًا تعليقًا يحمل تهديدًا بإنهاء حياته.

وتفاعل عدد من المشاهير والإعلاميين مع هذه الجريمة، ودعوات لإقرار قانون بأسرع وقت يحد من الانتهاكات الحاصلة ضد المرأة.

سيرين عبد النور علّقت على تغريدة كتبتها الصحافية فاطمة عبدالله على إكس بالقول: "ومحكمة !؟!! يا الله شو هالاجرام الله يرحمها ويرحم ويحمي كل امرأة ما زالت عايشة مع مجرم".

ثم علقت ورد الخال على تغريدة سيرين قائلة: "ورجع انتحر هالمدعو".

من جهتها، بولا يعقوبيان علّقت على إكس: " مرّة جديدة تَكتُب جريمة قتل عبير رحال صفحة سوداء في سجلّ نظامنا الاجتماعي وصفعة مدوّية على وجه الإنسانية وجرس إنذار حول خطورة العنف الممنهج الذي تتعرّض له النساء في مجتمعنا. عبير رحال ليست ضحيّة فردية، بل هي نموذج عن الكثير من النساء المنتهَكة حقوقهنّ بصمت، في مجتمع يعجز عن مواجهة أزماته إلا بالمزيد من العنف تجاه الفئات الأكثر ضعفًا."

وتابعت: "آن الأوان لوضع حدٍّ لهذا النهج وأولى الخطوات الضروريّة هي إقرار اقتراح القانون المتعلّق بمناهضة العنف ضدّ المرأة الذي تقدَّمتُ به مع عددٍ من الزملاء بالتعاون مع منظمة "كفى" منذ آذار الماضي ولا يزال قابعًا في غياهب الإهمال واللامبالاة منذ ذلك الحين".

جمعية كفى: لا شيء يبرر قتل النساء

وأيضًا جمعية كفى وعبر حسابها على إكس قالت أن لا شيء يبرر العنف ضد النساء وسألت: "هل يتوقف عداد جرائم قتل النساء مع جريمة قتل عبير رحال قبل نهاية العام 2024؟ لا شيء يبرر العنف ضد النساء، لا شيء يبرر قتل النساء. جريمة أخرى ترتكب بإسم المجتمع الذكوري والقوانين الطائفية الذكورية التي يشعر من خلالها الرجل بأنه يملك حياة المرأة التي في اسرته زوجةً كانت او بنتًا او اختًا او حتى امًا، وله حق اتخاذ القرار بانهاء حياتهن ساعة يشاء متأكدًا ان المجتمع الذكوري سيصدره بطلًا وسيبرر له سلفًا جريمته.

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