كسر لعنة الكريسماس وضرب عصفورين بحجر، محمد صلاح يتوهج في جولة البوكسينج داي

لعب النجم المصري محمد صلاح، دورًا معتادًا في فوز ليفربول على ليستر سيتي (3-1)، مساء الخميس، في مباراة أقيمت بملعب أنفيلد، ضمن الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وسجل الدولي المصري، هدف الريدز الثالث قبل نهاية الوقت الأصلي بنحو 8 دقائق.

ووصل ليفربول إلى النقطة 42 من 17 مباراة حتى الآن مع مقابلة مؤجلة سيخوضها أمام إيفرتون ليعزز موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي قبل جولة من نهاية الذهاب.

ووفق شبكة "أوبتا"، فإن محمد صلاح أصبح ثامن لاعب يصل إلى 100 هدف في ملعب فريقه بالبريميرليج.

ووصل صلاح إلى هذا الرقم بقميصي تشيلسي وليفربول، إذ سجل هدفين في ستامفورد بريدج، و98 في ملعب أنفيلد.

بينما ذكرت شبكة "سكواكا" أن صلاح احتاج 142 مباراة لتسجيل 100 هدف بملعب الفرق التي لعب لها بالبريميرليج.

ويأتي صلاح رابعًا من ناحية عدد المباريات التي احتاج إليها، للوصول إلى مئويته الأولى، خلف آلان شيرر (91)، تييري هنري (113) وسيرجيو أجويرو (125) مباراة.

وأفادت شبكة "بليتشر ريبورت" بأن صلاح هو اللاعب الأكثر مشاركة في الأهداف خلال "البوكسينج داي" برصيد 11 هدفًا، سجل منها 7 وصنع 4.

كما استطاع النجم المصري أن يكسر لعنة الكريسماس، إذ تعود أن لا يحالفه النجاح في جولات البوكسنج داي، لكن الأمر كان مختلفا خلال العام الحالي.

وقبل مواجهة ليفربول وليستر سيتي، ضجّت مواقع التواصل بالحديث عن أن صلاح كلما يحتفل بالكريسماس يتراجع مستواه، لكنه احتفل أول أمس الأربعاء قبل أن يحرز هدف فريق الثالث في المباراة، ويعزز صدارته للهدافين برصيد 16 هدفًا.

توقف مسابقات الدوريات الأوروبية ما عدا الدوري الإنجليزي

وبعيدا عن التوقف التنافسي الذي تشهده معظم الأحداث الرياضية الأوروبية في هذه الأيام، تتسارع وتيرة كرة القدم الإنجليزية وتزداد كثافتها، حيث تكثر المباريات بهذه الأيام باعتبارها جزءا من التقاليد وخاصة ما يُعرف بالـ"بوكسينج داي"، الذي تحول إلى مناسبة احتفالية وتضامنية في ملاعب الدوري الإنجليزي.

جولة البوكسينج داي

ودائما ما تقام جولة البوكسينج داي يوم 26 ديسمبر من كل عام، وتكون إجازة رسمية بإنجلترا، حيث سميت بهذا الاسم منذ عام 1871 في المملكة المتحدة.

وأطلق على اليوم التالي لأعياد الميلاد اسم بوكسينج داي أو يوم الصناديق، حيث جاء من الوقت الذي كان فيه أصحاب المنازل يعطون الخدم صناديق فيها نقودًا وهدايا وأحيانًا طعامًا لأخذها لأسرهم عقب الكريسماس.

وتم استخدام الاسم في كل الألعاب الرياضية بالمملكة المتحدة سواء في الكريكيت أو سباقات الخيول والرجبي بجانب كرة القدم بالطبع.

وتحرص رابطة البريميرليج على وضع جدول مباريات تلك الجولة بين أندية من مدن قريبة من بعضها البعض جغرافيا لمراعاة عدم سفر الجماهير لمسافات طويلة وقت الأعياد.

وفي أقل من أسبوع ونصف، تُقام 3 جولات في إنجلترا وسط حماس كبير بسبب المستوى المتميز الذي يقدمه فريق ليفربول، متصدر ترتيب البريميرليج، في حقبة ما بعد المدرب الألماني يورجن كلوب، وتحت قيادة الهولندي أرني سلوت، وأيضا بسبب التراجع المفاجئ والمذهل للبطل الحالي مانشستر سيتي، بقيادة الإسباني بيب جوارديولا، والذي يمر بأزمة حقيقية.

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