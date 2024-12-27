رسالة أم عدم ثقة، جدل بسبب "مسدس الشرع" خلال لقائه مع وفد عراقي (صور)

بمسدس على خصره، هكذا أثار قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، الجدل خلال لقائه رئيس جهاز المخابرات العراقية حميد الشطري، اهتماما واسعا على مواقع التوصل.

وتداول ناشطون صورًا ومقطع فيديو للقاء الشرع (أبو محمد الجولاني) بالشطري، ويظهر فيها أن الشرع يحمل مسدسًا تحت سترته.

وتباينت الآراء حول دلالة حمل الشرع مسدسا خلال لقاء، وسط تساؤلات عن علاقة ذلك بخصوصية لقاء الوفد العراقي الأمني.

🔴أحمد الشرع يحمل مسدسة أثناء استقباله للوفد العراقي برئاسة رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، لماذا لم يحمل المسدس مع بقية الوفود ؟

لماذا حمله مع الوفد العراقي بالتحديد؟؟؟ pic.twitter.com/KGAhKAlP0V December 26, 2024

وبينما ربط ناشطون الأمر بخلفية الشرع العسكرية وطبيعته الحذرة، اعتبر آخرون أن هناك حالة من "عدم الثقة" من الإدارة السورية الجديدة تجاه العراق.

احمد الشرع لا يثق.



مسدسه حاضرًا مع الوفد العراقي حصرا، اما بقية الوفود يثق بهم قابلهم بدون مسدس وبدون سترة تحمي ضد الرصاص #سوريا#العراق pic.twitter.com/hIcKkIFEXR — MAJED | Researcher |🐪📖 (@SAPRAC_SA) December 26, 2024

وذهب ناشطون آخرون إلى أكثر من ذلك بالقول إن حمل المسدس "رسالة" مبطنة أراد الشرع توجيهها إلى الوفد العراقي.

وقال متابع:" اتوقع ان حمل الشرع للمسدس في لقاء اليوم جاء ردًا على دخول المرافق للوفد العراقي مع حقيبة الحماية ( الدرع الواقي ) وهذه أول مرة نشاهد دخول مرافقة بهذا الشكل مع الوفود التي التقاها احمد الشرع.

اتوقع ان حمل الشرع للمسدس في لقاء اليوم جاء ردًا على دخول المرافق للوقد العراقي مع حقيبة الحماية ( الدرع الواقي ) وهذه اول مرة نشاهد دخول مرافقة بهذا الشكل مع الوفود التي التقاها احمد الشرع.



رد الشرع كان اجمل رد..

وبدلًا من منع المرافق من الدخول، دخل الشرع بمسدسه 👍🏻👍🏻 pic.twitter.com/FMhsaFElft — أبوزينب الهاشمي (@MHShemi) December 26, 2024

يذكر أن الوفد العراقي أجرى مع القيادة السورية الجديدة مباحثات تركزت على الجانب الأمني، ولا سيما أمن الحدود المشتركة بين البلدين وخطر تنظيم داعش، وفقا لوسائل إعلام عراقية.

موقف الإدارة السورية الجديدة

وأشارت إلى أن الوفد العراقي عرض تصورات وطلبات بغداد حول احترام الأقليات والمقدسات، موضحة أن الإدارة السورية الجديدة أبدت دعمها لمطالب العراق ومخاوفه بما يتعلق بالملفات التي جرى النقاش حولها.

وأعلنت القيادة العامة السورية، برئاسة أحمد الشرع المعروف بـ الجولاني، الخميس، تعيين أنس خطاب رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة.

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