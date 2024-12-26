أخبار مصر: أحمد عز ينتقد الحكومة في أول ظهور له، إعلان نتيجة كلية الشرطة، عقد ضخم لـ صلاح مع ليفربول، قصة بيع كلية الفنون التطبيقية

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

مدبولي لرجال الأعمال: من مصلحتكم ومصلحة أولادكم البلد تبقى مستقرة ومن واجبكم تساعدونا

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، رسالة قوية للمستثمرين ورجال الأعمال، قائلًا: “كلنا متفقين الفترة المقبلة على تحسين مناخ العمل والاستثمار سواء بقرارات إدارية وحزم ومبادرات، وتغيير الانطباع الذي يقع مسؤوليته على مجتمع الأعمال لأنه مهما خرجت الحكومة وتحدثت لن يصدقها أحد لكن عندما يخرج القطاع الخاص الوطني ويتحدث بصورة إيجابية عن الدولة الناس تستمع له، ولا يوجد دولة في العالم ليس بها مشكلات”.

اليوم، الداخلية تعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة كلية الشرطة لعام 2025

تعقد وزارة الداخلية، اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًّا لإعلان نتيجة كلية الشرطة لعام 2025، بعد انتهاء كافة الاختبارات المقررة والمراجعات على المتقدمين.

هشام طلعت مصطفى يكشف عن أكبر أزمة تواجه مصر ويطالب بإجراء تغيير حكومي

كشف رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، عن أكبر أزمة تواجه مصر الفترة الحالية، مؤكدًا أن أكبر مشكلة تواجه مصر تتمثل في العجز الدولاري.

توضيح عاجل من جامعة حلوان حول بيع كلية الفنون التطبيقية

نفت إدارة جامعة حلوان ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول بيع كلية الفنون التطبيقية.

عقد ضخم لمدة 3 سنوات، مفاجأة سارة لجماهير ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مفاجأة سارة لجماهير ليفربول الإنجليزي بشأن مستقبل الفرعون المصري محمد صلاح نجم الريدز.

أحمد عز: ما ينفعش 70% من سكان مصر ممنوعين من البناء والطريقة اللي ماشيين بيها بتأخرنا

قال رجل الأعمال أحمد عز: “بالنسبة لقطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية ينفع بلد زي مصر يبقى معدل الزيادة السنة الجاية 3% لا يمكن لإن احنا خانقين هذا القطاع، ولو بننمو كما كنا سابقًا بنسبة مثلًا 12 و13% فهذا يعني زيادة النمو الاقتصادي بنسبة تتراوح ما بين 1.5 إلى 2%”.

مرتي هتولد الليلة، فيديو مؤثر للصحفي أيمن الجدي قبل لحظات من استشهاده بقصف إسرائيلي

استشهد خمسة صحفيين فجر اليوم الخميس، جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبتهم في محيط مستشفى العودة في النصيرات بوسط غزة.

ياسين منصور يطرح رؤيته لزيادة الحصيلة الدولارية ويكشف موقفه من شراء الأجانب للعقارات

قال رجل الأعمال ياسين منصور، إن تحويلات المصريين في الخارج من أكبر الروافد الدولارية لمصر ويجب تحفيزها.

الأمن يحل لغز وفاة طفلة سودانية بعد تعرضها لوصلة تعذيب في أكتوبر

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في حل لغز وفاة طفلة سودانية بعد وصلة تعذيب بمنطقة أكتوبر.

استهدفوهم وهم نيام، استشهاد 5 صحفيين بقصف إسرائيلي لسيارة بث بمحيط مستشفى العودة بالنصيرات (فيديو)

استشهد خمسة صحفيين فجر اليوم الخميس، جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبتهم في محيط مستشفى العودة في النصيرات بوسط غزة.

الحكومة توافق على طرح المطارات للإدارة بالشراكة مع القطاع الخاص

خلال اللقاء الذي عقده مع عددٍ من المستثمرين، استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب من الرؤى والمقترحات المُهمة التي تم طرحها، كما حرص على التعقيب عليها.

تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم، الجو هيقلب فجأة بـ 3 ظواهر إحداها مباغتة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، مؤكدة انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء مع ظهور بعض الظواهر الجوية مثل نشاط الرياح وأمطار.

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة ليفربول ضد ليستر سيتي والأهلي والمصري

تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة في مختلف المسابقات والدوريات العالمية، أبرزها الدوري المصري والدوري الإنجليزي.

بعد تهديده بالسيطرة على قناتها، ترامب يعلن اسم سفير واشنطن في بنما

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الأربعاء، تعيين كيفين مارينو كابريرا، سفيرا للولايات المتحدة لدى جمهورية بنما.

اليوم، الحكم على مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها بأوامر روحانية

تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، حكمها على مضيفة الطيران التونسية وخبيرة علم الطاقة والروحانيات، بتهمة إنهاء حياة ابنتها بالقاهرة الجديدة.

مفاجأة عن موعد ومكان انطلاق العرض الخاص لفيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

تستقبل دور العرض السينمائي في اليوم الأول من العام الجديد فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو". يضم فريق عمل الفيلم كلا من: عصام عمر، ركين سعد، أحمد بهاء، والكلب رامبو، برفقة المخرج والكاتب خالد منصور، والمنتجين محمد حفظي ورشا حسني..

بعد نيته ضمها لأمريكا، ترامب يختار لاعب هوكي شهير لرئاسة كندا

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أنه اقترح على لاعب الهوكي الكندي الشهير وين جريتسكي الترشح لمنصب رئيس وزراء كندا، قائلًا إنه سيكون "الحاكم القادم لكندا".

أسعار الذهب اليوم الخميس 26 -12- 2024، انخفاض مفاجئ والجنيه الأصفر يفقد مكاسبه

ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس داخل الأسواق المحلية ووفقًا لآخر تحديث لها.

لعشاق القهوة الساخنة، مقهى مبتكر يجلب لك مطرا صناعيا كل 15 دقيقة (صور وفيديو)

في حدث فريد من ونوعه، ابتكار مقهى بحي "إيتاون" في العاصمة الكورية الجنوبية سيول، يجلب مطرًا صناعيًّا كل 15 دقيقة.

ما تحملش دموعه، القصيدة التي أوقف شيخ الأزهر مراسم الافتتاح لسماع الطفل الباكي بالأقصر (فيديو)

كشف الطالب محمد جمعة سيد شعراني ابن قرية الدير بمركز إسنا في الأقصر «الطفل الباكي» أمام شيخ الأزهر لـ بوابة «فيتو» كلمات القصيدة التي ألقاها على فضيلة الإمام الأكبر عندما رآه، وسط حالة من الحزن الشديد وبكاء، بسبب إلغاء فقرته من حفل افتتاح معهد الشهيد محمد عطيتو غرب الأقصر الأحد الماضي لضيق زمن البرنامج، والتي كلماتها تعود للفنان الشاعر هشام الجخ.

للمرة الأولى منذ مذكرات الاعتقال، نتنياهو يعتزم السفر إلى واشنطن لحضور حفل تنصيب ترامب

يعتزم رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو التوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

اليوم، غلق باب التقديم على شقق سكن مصر

تغلق وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية باب التقديم على شقق مشروع سكن مصر الجاهزة للتسليم الفوري بعدد من المدن الجديدة ضمن برنامج مسكن، اليوم الخميس 26 ديسمبر الجاري.

جريمة لا تصدق، تونسي تكلم أثناء نومه فكشف كيف قتل شقيقه بمشاركة والدته

بعد مرور 23 عامًا، انكشفت تفاصيل جريمة قتل أودت بحياة شاب يبلغ من العمر 17 عامًا على يد شقيقه ووالدته، بسبب خلاف عائلي، عقب دفن جثته في مطبخ المنزل.

نجمة مشهورة للغاية، من الحسناء التي ظهرت مع فينيسيوس في ميامي؟ (صورة وفيديو)

أثار البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم نادي ريال مدريد الإسباني جدلًا كبيرًا، بعد ظهوره مع إحدى الحسناوات في مدينة ميامي الأمريكية.

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