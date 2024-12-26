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رياضة

عقد ضخم لمدة 3 سنوات، مفاجأة سارة لجماهير ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

محمد صلاح، كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مفاجأة سارة لجماهير ليفربول الإنجليزي بشأن مستقبل الفرعون المصري محمد صلاح نجم الريدز.

 

عقد صلاح  مع ليفربول

وينتهي عقد صلاح  “32 عامًا” مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، بعد ثماني سنوات قضاها داخل قلعة أنفيلد.

وتحدث صلاح في أكثر من مناسبة خلال الموسم الجاري، ليعرب عن خيبة أمله فيما يخص تجديد عقده وأنه لم يحصل على أي عرض للاستمرار في النادي.

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن ليفربول توصل لاتفاق مع صلاح على استمراره بعقد جديد لمدة موسمين.


عقد الـ 3 سنوات

وكشف خوسيه فيليكس دياز بصحيفة «ماركا» الإسبانية أن محمد صلاح يستعد لتوقيع عقدا ضخما مع ليفربول.

وأضاف دياز أن صلاح سيوقع عقدا لتجديد عقده مع ليفربول لمدة 3 سنوات، وهو الخبر الذي سيسعد جماهير ليفربول والتي تترقب مستقبل صلاح.

وتابعت الصحيفة أن صلاح سيجدد عقده حتى صيف عام 2028، ليستمر أسطورة الريدز داخل قلعة أنفيلد واضعا حدا للأنباء التي تتحدث عن رحيله بعد نهاية الموسم الجاري.


مهمة جديدة

ويستعد صلاح مع ليفربول لمواجهة ليستر سيتي، مساء اليوم الخميس، على ملعب أنفيلد في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة بفارق 4 نقاط أمام تشيلسي ثاني الترتيب الذي لعب مباراة أكثر.

ويتصدر النجم المصري قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بـ15 هدفا، يليه إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي برصيد 13 هدفا، ثم كول بالمر جناح تشيلسي وله 11 هدفا في جعبته.

وأسهم صلاح «32 عاما» مع ليفربول هذا الموسم في 33 هدفا بكل البطولات خلال 24 مباراة.

كما نجح صلاح في تسجيل 18 هدفا وصناعة 15 آخرين بكل المسابقات.

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