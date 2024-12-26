توضيح عاجل من جامعة حلوان حول بيع كلية الفنون التطبيقية

نفت إدارة جامعة حلوان ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول بيع كلية الفنون التطبيقية.

كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان

وتؤكد إدارة جامعة حلوان أن هذه شائعات لا أساس لها مطلقًا من الصحة.

وتهيب إدارة الجامعة بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يُنشر عن المؤسسات الجامعية.

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