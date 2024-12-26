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حوادث

اليوم، الحكم على مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها بأوامر روحانية

الحكم على مضيفة طيران
الحكم على مضيفة طيران قتلت ابنتها، فيتو

تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، حكمها على مضيفة الطيران التونسية وخبيرة علم الطاقة والروحانيات، بتهمة إنهاء حياة ابنتها بالقاهرة الجديدة.

 

الأقوال كاملة لمضيفة الطيران 

واستمعت هيئة المحكمة في وقت سابق لأقوال مضيفة الطيران التونسية المتهمة بقتل ابنتها لتروي ما حدث لها، قائلة: “إنها تزوجت منذ 3 سنوات، بعد مكوثها فترة خارج البلاد صحبة زوجها، وهناك تعلمت علوم الطاقة على يد فتاة خبيرة في علم الروحانيات، وأخبرتها بانتمائها إلى مجموعة ماسونية، وطلبت منها الانضمام لهم، وبعد نزولها إلى مصر تقابلا مع مجموعة من المهتمين بعلاج الطاقة والروحانيات وفي أول مرة شاهدها شخص إيطالي وأمسك بيدها بطريقة كالقلم وبدأ بعمل حركات كأنه يضع نقاط وأخبرها أنه  المهدي المنتظر، ولمس رأسها وعمل لها جلسة علاج روحاني”.


وقال دفاع مضيفة الطيران التونسية في الجلسة الماضية، إنه تقدم بطلب لهيئة المحكمة، بتشكيل لجنة من أطباء نفسيين من خارج مستشفى العباسية، من أي جامعة من جامعات مصر؛ وذلك لأن بالجلسة السابقة كان هناك تضاربًا من اللجنة الخماسية التي تم مناقشتها أمام المحكمة.

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