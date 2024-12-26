مرتي هتولد الليلة، فيديو مؤثر للصحفي أيمن الجدي قبل لحظات من استشهاده بقصف إسرائيلي

استشهد خمسة صحفيين فجر اليوم الخميس، جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبتهم في محيط مستشفى العودة في النصيرات بوسط غزة.

وكان الصحفيون يعملون لصالح قناة القدس اليوم التلفزيونية.

والشهداء الخمسة هم فادي حسونة ووظيفته «مونتير»، محمد اللدعة «مونتير»، المراسل الصحفي فيصل أبو القمصان، والصحفي أيمن الجدي، ومسؤول المتابعة إبراهيم الشيخ علي.

وأظهر مقطع فيديو مؤثر للصحفي أيمن الجدي للحظات الأخيرة قبل استشهاده برفقة زملائه الصحفيين، في قصف الاحتلال لمركبة صحفية أمام مستشفى العودة وسط قطاع غزة.

الصحفي أيمن الجدي

وقال في مقطع الفيديو:" يا شباب ويا جماعة الخير اليوم تاريخ مميز مرتي هتولد الليلة".

"مرتي هتولد الليلة"...#شاهد | توثيق مؤثر للصحفي أيمن الجدي للحظات الأخيرة قبل استشهاده برفقة زملائه الصحفيين، في قصف الاحتلال لمركبة صحفية أمام مستشفى العودة وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/Sq71KiIO3h — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 26, 2024

وقام الاحتلال باستهداف الصحفيين بشكل مباشر وهم نيام داخل سيارة للبث الخارجي لقناة القدس اليوم.

وأظهر مقطع فيديو اللحظات الأولى لاستهداف طائرات الاحتلال سيارة بث فضائي لقناة القدس اليوم في ساحة مستشفى العودة في النصيرات وسط قطاع غزة.

اللحظات الأولى لاستهداف طائرات الاحتلال سيارة بث فضائي لقناة القدس اليوم في ساحة مستشفى العودة في النصيرات وسط قطاع غزة pic.twitter.com/gWV2kin5TJ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 26, 2024

وأظهرت مقاطع فيديو نيرانا كثيفة تلتهم السيارة التابعة للقناة.

وذكرت فضائية الغد أن الصحفيين الشهداء كانوا قد خلدوا للراحة بالسيارة بعد الانتهاء من رسالة تلفزيونية ليلية، وتفاجأت فجر اليوم الخميس بسماع صوت انفجار قوي وانفجار السيارة واشتعال النيران بها بشكل كبير جدا، وكان هناك حالة من الخوف أصابت جميع الزملاء المتواجدين بمحيط المكان، في البداية تم انتشال جثامين 4 شهداء عبارة عن جثث متفحمة، مضيفا أن هؤلاء من تم انتشالهم ولكن العدد أكبر من ذلك.

#فيديو | انتشال طواقم الدفاع المدني للشهداء وإخماد حريق اندلع بعد قصف الاحتلال مركبة صحافة أمام بوابة مستشفى العودة وسط القطاع، مما أدى إلى استشهاد 5 صحفيين. pic.twitter.com/joOFeHJ8rO — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 26, 2024

وأضافت أن النيران اندلعت أيضا ببوابة مستشفى العودة والأضرار لحقت بالمكان كما تضررت سيارة صحفيين أخرى كانت متواجدة بالمكان إضافة لحالة من الهلع بين صفوف المرضى في المستشفى.

وقالت إن القصف تم بواسطة طائرة مروحية إسرائيلية، حيث لم يحترم الاحتلال خصوصية المستشفى ولم يحترم عمل الصحفيين، مشيرا إلى أنه قبل هذه الجريمة سبق للاحتلال أن استهدف 196 صحفيا، وقتلهم بشكل مباشر، واليوم يستهدف الصحفيين في داخل وفي محيط مستشفى العودة التي يتخذ منها عدد من الصحفيين نقطة للتغطية، مضيفا أن الاحتلال يلاحق الصحفيين في كل مكان، لأنه لا يريد أن يكمل الصحفي الفلسطيني رسالته.

الصحفي أيمن الجدي مراسل قناة القدس اليوم.



ووفقًا لوسائل إعلام فلسطينية ومراسلين محليين، فإن المركبة كانت تحمل شعارًا يوضح أنها مركبة إعلامية، واستخدمها الصحفيون لتغطية التطورات من داخل المستشفى ومخيم النصيرات.

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