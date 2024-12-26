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خارج الحدود

بعد تهديده بالسيطرة على قناتها، ترامب يعلن اسم سفير واشنطن في بنما

ترامب وكيفين مارينو
ترامب وكيفين مارينو كابريرا، فيتو

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الأربعاء، تعيين كيفين مارينو كابريرا، سفيرا للولايات المتحدة لدى جمهورية بنما.

 

مقاتل شرس

ووصف ترمب كابريرا بأنه «مقاتل شرس من أجل مبادئ أمريكا أولا»، وقال إنه كان له دور فعال في دفع النمو الاقتصادي وتعزيز الشراكات الدولية.

وذكر في منشور على موقع تروث سوشيال «قليلون هم من يفهمون السياسة في أمريكا اللاتينية مثل كيفن – سوف يقوم بعمل رائع في تمثيل مصالح أمتنا في بنما!».

وأشار ترامب إلى أن كابريرا قدم أداءً متميزًا في حملته الانتخابية بولاية فلوريدا في عام 2020، وواصل دعم أجندة "Make America Great Again" هذا العام.

ردًّا على ذلك، شكر كابريرا في منشور على منصة "إكس" الرئيس المنتخب قائلا: "أنا ممتن ولي الشرف بتعييني سفيرًا للولايات المتحدة في بنما".

وتابع كابريرا: "لنبدأ العمل!".

ترامب يهدد بالسيطرة على قناة بنما

يأتي كشف ترامب عن اختياره لمنصب السفير بعد أن هدد بإعادة السيطرة على قناة بنما، التي أدارتها الولايات المتحدة لعقود قبل تسليمها إلى بنما في عام 1999.

وقال ترامب إن الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، والتي تربطها بالولايات المتحدة علاقات دبلوماسية منذ عام 1903، «تستغلنا في قناة بنما».

وفي منشور على تروث سوشيال يوم الأربعاء، اتهم ترامب جنودا صينيين بتشغيل القناة بشكل غير قانوني و«التأكد دوما من أن الولايات المتحدة تدفع مليارات الدولارات كأموال ’صيانة’».

وقال رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو إن الصين ليس لها أي تأثير على إدارة القناة.

وليس للصين أي سيطرة على القناة ولا إدارتها، لكن شركة تابعة لشركة سي.كيه هوتشن القابضة ومقرها هونج كونج تدير منذ فترة طويلة ميناءين على مدخلي القناة في البحر الكاريبي والمحيط الهادي.

 

من هو كيفين مارينو كابريرا ؟

كيفين مارينو كابريرا، هو مفوض في لجنة مقاطعة ميامي-ديد.

مفوض المقاطعة هو مسؤول منتخب يشغل عضوية مجلس مفوضي المقاطعة.

وُلد كابريرا في ميامي لأبوين من المنفيين الكوبيين. درس في مدرسة ساوث ميامي الثانوية وتخرج بمرتبة الشرف من كلية ميامي ديد.

كما يحمل درجة بكالوريوس في الفنون من جامعة فلوريدا الدولية، حيث تخرج بمرتبة الشرف.

يمثل كيفين مارينو كابريرا سكان المنطقة السادسة في لجنة مقاطعة ميامي-ديد، والتي تشمل مدن ميامي، هاياليا، كورال غيبلز، ميامي سبرينغز، فيرجينيا غاردنز، ويست ميامي، بالإضافة إلى الأحياء غير المتكاملة في المقاطعة.

كما يشغل كابريرا منصب نائب رئيس التحالف التجاري الدولي ولجنة السلامة المجتمعية والأمن وإدارة الطوارئ.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل في اللجان التالية: لجنة المطار والتنمية الاقتصادية، لجنة الصحة المجتمعية، لجنة خليج بيزكاين، ومجلس استشاري لإدارة مستجمعات مياه خليج بيزكاين في مقاطعة ميامي-ديد.

قبل دخوله الخدمة العامة، قاد كابريرا اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري وحملة إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب في ولاية فلوريدا كمدير للولاية في عام 2020.

يتمتع كابريرا بخبرة في الدفاع عن مختلف القضايا المجتمعية على المستويات الفيدرالية والولائية والمحلية.

وعمل كمدير لخدمات المواطنين لأحد أعضاء مجلس النواب الأميركي، وأشرف على المبادرات السياسية على جميع مستويات الحكومة.

تم تعيين كابريرا في عام 2015 كعضو في مجلس غرب كيندال، وهو مجلس محلي لاستخدام الأراضي والتخطيط في مقاطعة ميامي-ديد. ثم تم انتخابه لفترة كاملة بدون منافسة في عام 2016.

يقول في وصفه موقع المقاطعة: "يفهم كابريرا أن الحكومة الأقرب إلى الناس هي التي تحكم بشكل أفضل، وهو يناضل لحماية أكثر أعضاء المجتمع ضعفًا، وتقليص الضرائب والرسوم المحلية، والحفاظ على أمان شوارعنا، وحماية حقوقنا الدستورية وحرياتنا الفردية من التدخل الحكومي".

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